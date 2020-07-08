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В Туле объявлен желтый уровень погодной опасности

В Туле объявлен желтый уровень погодной опасности

Это связано с грозой, ливнями и усилением ветра до 22 м/с.

В Тульской области 8 июля из-за грозы, дождя, града и сильного ветра действует желтый уровень погодной опасности. В некоторых областях порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. Синоптики предупреждают, что такая погода сохранится и ночью 9 июля.  

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Если вы находитесь в доме во время грозы:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:47 +1
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