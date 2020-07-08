«Арсенал» — «Крылья Советов»: легко ли быть молодым?

Все-таки, надеемся, все для нас закончится относительно хорошо, и до кирьяковских времен, когда решалось, быть или не быть «Арсеналу» в Премьер-лиге, не дойдет.

В конце концов, все команды в равных условиях. Всем играть по два матча в неделю, в обстановке повышенной опасности. Коронавирус-то не дремлет, и время от времени может ударить по любому участнику турнира. В таком графике не хватает не только физических кондиций, но и эмоций. А отсюда — ошибки, недостаток концентрации, необъяснимые провалы в игре. Собственно, то, что и подвело «Арсенал» этим летом.

Да и не только «Арсенал». «Крылья» ведь тоже сезон после рестарта начали эпическим домашним поражением от «Ахмата», пропустив в удачно складывающейся игре четыре мяча за пятнадцать минут. Сейчас вот к ним все вернулось — на то, чтобы забить «Арсеналу» три, им во втором тайме понадобилось десять минут с хвостиком. При нормальной подготовке команд такие катастрофы случаются, но очень редко. Когда же подобное происходит сплошь и рядом — это показатель того, что творится нечто неправильное, чего не должно быть.

Не оправдание это, конечно, «Арсеналу», но — объяснение. Объяснение не только наших результатов, но и других команд. У них ведь тоже сплошь и рядом чудеса в решете. А у «Арсенала» — да, своих проблем хватает. При всем при этом есть очевидные позитивные моменты. Игру с «Крыльями» в стартовом составе начали, к примеру, Довбня и Хлусевич, о существовании которых мы уже начали забывать. Между тем и тот, и другой провели очень хороший матч. Хлусевич в некоторых моментах вообще запомнился хорошей спортивной наглостью, как будто и не просидел уже несколько лет в «Арсенале» не более чем подающим надежды резервистом.

И в этом отношении вспомним зимний разговор со спортивным директором «Арсенала» Андреем Рудаковым, который поездку Хлусевича на просмотр в «Порту» прокомментировал так:

— Вы же знаете — это принцип работы португальских клубов. Найти перспективного игрока, и продать потом его подороже. Они ищут по всему миру. Если их скауты обратили внимание на Хлусевича — это плюс и нашему игроку, и нам. Там тоже умеют деньги считать, и просто так никого не приглашают. А то, что они хотят вернуться к приглашению Хлусевича летом, многое значит.

На вопрос же хочет ли «Арсенал» Хлусевича удержать Андрей Борисович ответил так:

— Он у нас и так на контракте. Но чтобы продать дорого, нужно играть. А у нас в России доверяют молодым? Я даже не об «Арсенале» говорю, а вообще о Премьер-лиге. Главное всегда — результат. Но поверьте, в нашей команде — и в молодежке, и в академии есть очень интересные ребята.

Тогда слова о том, что «Арсенал» хочет удержат какого-то Хлусевича, зачем-то случайным образом ездившего на просмотр в Португалию, не попадая в основной состав даже в России, казались дежурной фразой. Один спросил, другой ответил. Теперь можно задаться вопросом — не поздно ли «Арсенал» начал вспоминать о своей молодежи, если они в экстремальной ситуации выходят на поле и выглядят весьма боеспособным единицами? Не применительно к Хлусевичу, а вообще. Ведь все игры этого сезона команда проводила одной и той же обоймой игроков. Время от времени мы узнавали, что «Арсенал» подписал контракт с Довбней, с Пантелеевым, у нас есть Сокол, Хлусевич и т. д. и т. п. Но кто все эти люди? Они практически не выходили на поле.

Опять же все это не в упрек Черевченко. У него были свои турнирные задачи, за которые спрашивали в первую очередь. Чтобы давать шанс молодым, надо хотя бы иметь спокойные концовки матчей, когда команда уверенно выигрывает. С него же спрашивают не за резерв, а за результат.

Вспомним опять же слова Рудакова о том, что в России в принципе не принято доверять молодым. Та перезагрузка, которая происходит сейчас в «Арсенале» — она тоже от безысходности, необходимости как-то срочно латать дыры в составе. И вдруг выясняется, что, оказывается, у нас есть те самые пресловутые внутренние резервы, которые выручат, когда надо.

Другое дело, что, конечно, в «Арсенале» очень мало футболистов с уровнем мастерства, способным влиять на результат. Конечно, исключая Луценко — он-то штампует результат как никто. В матче с «Крыльями» случилась весьма показательная история.

Гости вышли вперед после прекрасно исполненного штрафного удара. Но буквально перед этим примерно такая же ситуация была у их ворот.

«Арсенал» получил право на штрафной примерно в той же точке, с которой вскоре получит мяч в свои. К мячу подошел Горбатенко и просто жахнул и выше стенки и выше ворот. Игра спокойно продолжилась.

Не каждый удар со штрафного должен лететь в ворота — это понятно. И уж тем более не с каждого штрафного можно забить. Но давайте вспомним, а сколько вообще мячей со штрафных «Арсенал» забил в этом сезоне? Если бы в перерыве матча на табло не показали гол Берхамова «Зениту», на этот вопрос так сразу ответа и не вспомнишь. Штрафные, пенальти — это все не наш конек. Но ведь стандарты — важнейшая часть игры. Даже пенальти теперь, после введения системы ВАР, стали не таким уж редким явлением. А уж штрафные удары точно случаются в каждом матче. Иногда — это единственный шанс как-то переломить ситуацию в свою пользу.

Не будем думать, что этому аспекту не уделяется внимания. Наверное, что-то такое тренируется, но в игре результата пока не приносит. Как пенальти — так вообще пожар, непонятно, кто пойдет исполнять. Со штрафными — та же беда. Горбатенко не в форме, а еще одного Горбатенко в команде нет. Ну хоть другое явное арсенальское оружие бьет по сопернику системой «Град». Взаимодействие с Луценко наиграно действительно превосходно. Надо только доставить мяч в ту точку, с которой суперфорвард «Арсенала» не промахивается.

В игре с «Крыльями» подносчиком снарядов оказался не смененный к тому времени Лесовой, а брат Кангва. Он тоже точно знал, куда нужно подавать мяч. Защитнику «Крыльев», кстати, тоже наверняка рассказывали, с какой позиции Луценко нельзя давать бить по воротам, но он все равно не успел помешать.

Еще один интересный эпизод был в первом тайме, при счете 1:1, когда Горбатенко от левой бровки навешивал мяч со штрафного. Луценко при этом спокойно тусовался в общей куче игроков, довольно далеко от того места, куда пошла передача. Поди разбери, что у него на уме сейчас. Однако когда мяч уже был в воздухе, он сделал резкий рывок на несколько метров, выиграл позицию, и бил головой уже фактически без помех — мяч парашютом планировал в дальний угол, но попал в перекладину. Тоже, кстати, важнейший эпизод матча — забей Луценко перед уходом в раздевалку, уж наверное после перерыва «Арсенал» перестроился бы так, что гости даже о ничьей мечтали бы как о чуде.

После финального свистка все футболисты «Арсенала» уныло побрели в раздевалку. Организованного подхода к сектору «Север» больше не случилось — да и к чему, одного тренера уже сняли, другой точно доработает до конца чемпионата. Потом, правда, в гордом одиночестве пошел к болельщикам Максим Беляев. За ним Даниил Хлусевич и Александр Ломовицкий. Все. Вряд ли, конечно, Хлусевич после 2:4 шел за аплодисментами, но в итоге он их получил — болельщики встретили его подход овациями — оценили и самоотдачу, и игру фактически дебютанта команды.

В субботу «Арсенал» проводит последний матч многострадального чемпионата на своем поле — против «Тамбова», после чего останутся только два выездных поединка, и надежды на то, что в новом чемпионате все будет немного по другому.

статистика

«Арсенал» — «Крылья Советов» — 2:4 (1:1).

Голы: Денисов (8) — 1:0, Лысцов (38) — 1:1, Попович (57) — 1:2, Глушенков (62) — 1:3, Радонич (68) — 1:4, Луценко (79) — 2:4.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Денисов, Ломовицкий, Хлусевич, Костадинов (К.Кангва, 75), Ткачев (Чаушич, 46), Горбатенко (Пантелеев, 87), Лесовой (Э.Кангва, 75), Луценко.

Предупреждены: Лесовой, Костадинов, Чаушич — Чичерин, Тимофеев, Комбаров, Лысцов, Чернов.

Судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

7 июля. Тула. Центральный стадион.