В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 8 июля

За сутки в области зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за весь период здесь:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: