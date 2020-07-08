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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 8 июля

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 8 июля

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в области зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за весь период здесь:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Валерия Дьячкова
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