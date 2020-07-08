В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 8 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в области зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
Статистика за весь период здесь:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:47, 9 3669 0
сегодня, в 10:27, 16 2129 0
вчера, в 16:53, 98 32350 8
вчера, в 11:19, 3 7763 0
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