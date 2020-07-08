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На ул. Щекинской в Туле строительный мусор лежит уже три месяца. И свалка растет!

На ул. Щекинской в Туле строительный мусор лежит уже три месяца. И свалка растет!

Об этом в редакцию Myslo написала тулячка Галина Короткова.

«Я живу на ул. Щекинской в Туле, недалеко от дома №13 не так давно снесли постройки. Там историческое место, было захоронение бойцов. И на этом же месте были построены общественные туалеты. Мы добились, чтобы их снесли. Но после сноса обломки никто не убрал. В итоге образовалась гора строительного мусора.

Она лежит уже больше трех месяцев, мало того, что убирать ее никто не собирается, так еще и кто-то решил сваливать туда новый мусор. 

Приезжают грузовые машины и целенаправленно выкидывают отходы. Свалка находится очень близко от жилых домов, так что она не просто портит вид, но и создает угрозу пожара. Что нам делать? Кто должен убрать эти отходы?» – пишет Галина Короткова. 

запишите телефон

Куда пожаловаться, если вы обнаружили свалку?

Если мусор находится на придомовой территории, нужно передать обращение в управляющую компанию. Ее телефон чаще всего написан на подъезде вашего дома.

Если свалка за придомовой территорией, сообщите о ней в местную администрацию. Телефоны районных администраций Тулы:

  • Центральный район – 31-28-47,
  • Пролетарский район – 41-02-51,
  • Зареченский район – 47-32-94,
  • Привокзальный район – 26-44-24,
  • Советский район – 30-17-11.

Если у вас есть возможность выйти в интернет, оставьте онлайн-жалобу. Действенно оставить обращение на сервисе «Открытый регион» or71.ru.


 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:00 +1
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