На ул. Щекинской в Туле строительный мусор лежит уже три месяца. И свалка растет!

«Я живу на ул. Щекинской в Туле, недалеко от дома №13 не так давно снесли постройки. Там историческое место, было захоронение бойцов. И на этом же месте были построены общественные туалеты. Мы добились, чтобы их снесли. Но после сноса обломки никто не убрал. В итоге образовалась гора строительного мусора.

Она лежит уже больше трех месяцев, мало того, что убирать ее никто не собирается, так еще и кто-то решил сваливать туда новый мусор.

Приезжают грузовые машины и целенаправленно выкидывают отходы. Свалка находится очень близко от жилых домов, так что она не просто портит вид, но и создает угрозу пожара. Что нам делать? Кто должен убрать эти отходы?» – пишет Галина Короткова.

запишите телефон

Куда пожаловаться, если вы обнаружили свалку?

Если мусор находится на придомовой территории, нужно передать обращение в управляющую компанию. Ее телефон чаще всего написан на подъезде вашего дома.

Если свалка за придомовой территорией, сообщите о ней в местную администрацию. Телефоны районных администраций Тулы:

Центральный район – 31-28-47 ,

, Пролетарский район – 41-02-51 ,

, Зареченский район – 47-32-94 ,

, Привокзальный район – 26-44-24 ,

, Советский район – 30-17-11.

Если у вас есть возможность выйти в интернет, оставьте онлайн-жалобу. Действенно оставить обращение на сервисе «Открытый регион» or71.ru.



