«Арсенал» прервал пятиматчевую серию поражений, в меньшинстве победив «Динамо» в Москве – 1:0

Всё, финальный свисток! «Арсенал» прервал пятиматчевую серию поражений, победив «Динамо» в Москве. Единственный гол в матче забил Евгений Луценко. Этот мяч для него стал 13-м в текущем сезоне. Поздравляем команду и болельщиков! Долгожданная победа.

90+3' Вратарь «Арсенала» Егор Шамов заработал желтую карточку за затяжку времени.

90+2' Рыков «нырнул» в штрафную головой прямо на ногу Костадинову. Арбитр зафиксировал опасную игру со стороны динамовца.

90+1' Как сообщили комментаторы «Матч Премьер», лучшим игроком матча стал арсеналец Георги Костадинов.

90' Четыре минуты осталось до конца второго тайма.

90' Роман Минаев получил желтую карточку.

89' Минаев неплохо обыгрался с Хлусевичем, но оказался в офсайде.

88' Очень внимательно сейчас нужно сыграть оружейникам. До финального свистка осталось всего ничего. Держитесь, парни!

86' Ковалев прострелил с острого угла — вратарь «Динамо» Шунин мяч отбил.

84' Не прошла и минута, как у оружейников состоялась еще одна замена. Вместо Лесового вышел Юрий Ковалев.

84' Хлусевич сразу же отличился — врезал по ногам сопернику и получил желтую.

83' Сергей Подпалый делает очередную замену. Ломовицкий покидает поле, вместо него играет Хлусевич. Тоже не частый игрок в составе «Арсенала».

82' Футболисты «Динамо» плотно засели в штрафной «Арсенала», устраивая одну за одной атаки на ворота Шамова. На самом деле тревожно.

81' Желтая Лесовому — Даниил сфолил на Игбуне.

80' Панченко наносил удар из-за пределов штрафной — голкипер «Арсенала» спокойно забрал мяч.

78' Замена у «Динамо». Вместо Скопинцева вышел Карапузов.

77' Перекладина спасает оружейников!!! Игбун выиграл верховую борьбу после подачи углового, прострелил по воротам и попал в перекладину. Мяч отлетел Скопинцеву, тот пробил головой по воротам — Шамов надежен.

75' Довбня сфолил на сопернике. Штрафной в ворота «Арсенала» снова пробивал Филиппов. В итоге мяч ушел за линию поля.

73' Двойная замена у «Арсенала»: Минаев меняет Луценко, Пантелеев — Ткачева. Интересный ход Подпалого.

71' Момент! Горбатенко с левого фланга ворвался в штрафную, отдал шикарный пас Ткачеву, но на пути Сергея оказался Хильемарк, который принял удар на себя.

69' Горбатенко сделал классную диагональную передачу на Ткачева, тот пробивал слету — выше перекладины.

67' Снова хозяева разожгли «пожар» у ворот Шамова. Но решающий удар не вышел. Там Довбня оказался на месте, и от него мяч ушел вратарю.

65' Еще одну замену делает тренер «Динамо» Кирилл Новиков: Панченко меняет Нойштедтера.

63' Команды играют практически без остановок. В основном, игра проходит на половине поля «Арсенала».

61' Вместо Жоаозинью на поле появился Рауш.

59' Шамов!!! Отличный сейв после удара Игбуна практически в упор.

57' Опасно! Филипп пробивал штрафной с фланга и едва не закрутил мяч за шиворот нашему вратарю.

55' На данную минуту владение мячом 71% на 29% в пользу динамовцев.

53' Лесовой встречал быстрого Игбуна на подходе к штрафной оружейников, там Даниила подстраховал Ткачев. Мяч вынесли за пределы поля.

51' Игбун получил желтую — сбил с ног Костадинова.

50' Угловой для москвичей. Жоаозиньо забросил подачу в штрафную — мяч прилетел в руки Егору Шамову.

49' Спустя три минуты второго тайма у «Динамо» было уже два момента. Сразу после перерыва бело-голубые устроили серьезный прессинг на ворота Шамова.

46' Напомним, «Арсенал» играет в меньшинстве после удаления Комбарова. Пока единственный гол в игре забил оружейник Евгений Луценко.

46' Продолжаем матч.

Перед вторым таймом в составе обеих команды замены. У «Арсенала» вместо Денисова играет Довбня, у «Динамо» вместо Морозова — Соснин, вместо Юсупова Хильемарк.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

44' Морозов сбил Лесового на левом фланге. Штрафной исполнял Горбатенко — мяч пролетел мимо всех футболистов и за пределы поля.

42' Снова опасно! Скопинцев пробил в ближний угол и попал в сетку ворот с внешней стороны.

40' Момент у «Динамо»: после углового мяч едва не залетел в ворота Шамова. В этом эпизоде головами столкнулись Ордец и Беляев. Динамовцу потребовалась помощь медиков.

39' Опасный заброс в штрафную «Арсенала» — Костадинов выбил мяч головой.

38' Накалилась обстановка в матче. Теперь арбитр выписал предупреждение Юсупову за грубый фол против Луценко.

36' Оружейникам надо поубавить эмоций. За фол теперь Костадинов получил желтую.

35' Вот так поворот! Удаление у «Арсенала».

Красная карточка Комбарову. Кирилл грубо подкатился в ноги Игбуну. Футболист покидает поле, передав капитанскую повязку Луценко.

33' Опасно! Ошибся Денисов, Игбун перехватил мяч, отдал пас на Филиппа. После этого в штрафной «Арсенала» получился небольшой хаос: серия рикошетов, и мяч в итоге у «Шамова».

30' Скопинцев прострелил издалека — Шамов без проблем забрал мяч.

28' Виктор Альварес получил «горчичник» за излишние эмоции.

28' Снова активен Скопинцев. Забросил мяч в центр штрафной «Арсенала» на голову Комличенко, но тот был неточен.

26' Кстати, на матче сегодня присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

25' Луценко поборолся на фланге с Ордецом. Иван выбил мяч на угловой.

24' Филипп отдал отличную диагональную передачу на Скопинцева, а тот не смог нормально принять пас. Мяч вылетел за пределы поля.

20' Желтую карточку получил Кирилл Комбаров за фол против соперника. Штрафной пробивал Филипп, но стандарт динамовцы разыграли весьма неудачно.

18' Отметим, что это 13-й гол для нашего нападающего.

17' ГОООООООООООООООЛ!!! Луценко!

Морозов неудачно сыграл в своей штрафной, арсенальцы выбили мяч у него из-под ноги. Пас получил Лесовой и отдал передачу Луценко. Евгений прострелил, и мяч от перекладины залетел в ворота.

15' Первый угловой в матче пробивали футболисты «Динамо». Жоаозиньо забросил подачу в штрафную, пас принял Игбун и пробил — Шамов надежно сыграл на выходе.

13' Лесовой скинул быстрый пас на Горбатенко, а там Скопинцев перехватил передачу.

11' Горбатенко пытался прорваться в штрафную «Динамо» — там футболиста встретили сразу два оппонента и отобрали мяч.

9' Рыков мощно пробивал издалека — мимо ворот.

9' Прессингуют динамовцы «Арсенал», устраивая одну за одной атаки на ворота Шамова.

6' Арбитр сделал устное замечание Комбарову — наш капитан грубо оттолкнул Максимилиана Филиппа.

4' Луценко! На подступах к штрафной получил мяч после рикошета от футболистов «Динамо», не растерялся и прострелил по воротам — мимо.

1' Сергей Ткачев сбил Скопинцева на бровке. Первый штрафной. Филипп закинул подачу в штрафную, там футболисты поборолись за мяч, в итоге по воротам Шамова пробил Ордец — выше ворот.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»! Верим в команду!

0' Представляем судейскую бригаду. Главный арбитр — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), помощники Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный судья Роман Галимов (Улан-Удэ).

0' Кстати, некоторые СМИ распространили информацию, что в «Арсенале» завелся коронавирус. Но РПЛ официально заявил, что в команде у всех тест на ковид отрицательный.

0' Игру транслирует телеканал «Матч Премьер». Ловите ссылку на трансляцию.

0' Немного предматчевого фоторепортажа от ПФК «Арсенал». Посмотрим на красавец-стадион ВТБ Арену:

0' Стартовые составы на матч уже известны. У «Арсенала» на поле возвращается вратарь Егор Шамов, а также капитан Кирилл Комбаров.

Кстати, буквально вчера оружейники заявили, что выкупили Даниила Лесового у «Зенита». Контракт с футболистом подписан на три года. Хорошая новость!

0' Немного статистики. В чемпионатах России «Арсенал» и «Динамо» встречались семь раз: дважды побеждал наш соперник, один раз — туляки, четыре раза была зафиксирована ничья. Разница мячей: 10:9.

Последний матч между командами состоялся на Центральном стадионе в Туле и завершился минимальной победой оружейников.

0' Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

0' У красно-желтых дела пока совсем плохи. Команда переживает пять поражений подряд. Арсенальцы последний раз выигрывали аж 1 марта — «Сочи».

У «Динамо» после возобновления чемпионата было две ничьи — с «Сочи» и ЦСКА. Игру 23-го тура с «Краснодаром» по договоренности команд перенесли на 19 июля — из-за коронавируса у троих футболистов московского клуба.

0' Главная предматчевая новость. После проигрыша грозненскому «Ахмату» туляки лишились главного тренера Игоря Черевченко. Вместе с ним ушел и весь тренерский штаб. Команду к игре с «Динамо» готовили Сергей Подпалый и Николай Ковардаев. Посмотрим, что из этого выйдет. Ваши предположения?

0' Добрый день, друзья! Сегодня тульский «Арсенал» проводит очередной матч в РПЛ — играем против московского «Динамо» на выезде. Начало игры в 16.30. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo. Болеем за оружейников вместе!