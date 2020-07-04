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В усадьбе дворян Мосоловых в Дубне открылся музейно-туристический комплекс

В усадьбе дворян Мосоловых в Дубне открылся музейно-туристический комплекс

Здесь открылись ЗАГС, выставочный зал Тульского государственного музея оружия и экспозиционные залы, посвященные истории металлургии и роду Мосоловых.

4 июля в Дубне в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты открылся музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых.

В торжественной церемонии приняли участие промышленники региона, эксперты в сфере туризма, представители музейного и краеведческого сообщества.

— В рамках подготовки к празднованию 500-летия Кремля по инициативе Губернатора Алексея Дюмина и при поддержке Президента России Владимира Путина нам удалось консолидировать федеральные, региональные и местные ресурсы, подключить предприятия и неравнодушных граждан. Это позволило выполнить колоссальную работу. В регионе многое делается для восстановления объектов культурного наследия, формирования экспозиций, развития малых исторических городов и поселений. Эта усадьба — яркий пример того, как можно возродить из небытия объект, который станет украшением Тульской области и точкой притяжения туристов, — отметил в своём приветственном слове первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Ансамбль усадьбы Мосоловых — образец промышленной усадебной архитектуры XVIII—XIX вв. Работа здесь проходила в несколько этапов. Сначала был расчищен пруд, затем восстановлен парк, отреставрирован главный усадебный дом и благоустроена прилегающая территория. В этом году за счет спонсорских средств создана музейная экспозиция.

Как отметил глава Дубенского района Кирилл Гузов, усадьба Мосоловых, возрождения которой очень долго ждали дубенцы, теперь станет жемчужиной региона и займет место на туристической карте России.

Валерий Шерин передал главному хранителю музея новый экспонат — ключ с тульской символикой, изготовленный на Дубенском заводе в XIX веке.

Гости прогулялись по усадебному парку и осмотрели помещения усадьбы. Здесь открылись ЗАГС, выставочный зал Тульского государственного музея оружия и экспозиционные залы, посвященные истории металлургии и роду Мосоловых.

На круглом столе «Дубна — территория креативного развития» эксперты обсудили проекты, которые могут быть реализованы в усадьбе.

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