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Щекинская полиция обнаружила трех детей, сбежавших их закрытого воспитательного учреждения

Щекинская полиция обнаружила трех детей, сбежавших их закрытого воспитательного учреждения

Подростки самовольно оставили его утром в субботу, 4 июля.

Сотрудниками полиции в Щёкинском районе обнаружены трое несовершеннолетних, утром в субботу самовольно оставивших учреждение закрытого типа на территории района. Незамедлительно после поступления информации об отсутствии подростков, полицейские организовали оперативные и поисковые мероприятия. Весь личный состав отдела МВД был поднят по тревоге и ориентирован на розыск. Проверялись все возможные пути передвижения по району, обследовались дачные товарищества, лесопосадки и другие возможные места нахождения ушедших.

В результате проделанной работы полицейские в кратчайшие сроки обнаружили всех троих несовершеннолетних и доставили их для разбирательства. Проводится работа по изучению всех деталей случившегося.

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