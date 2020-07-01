«Арсенал» проиграл «Ахмату» в Туле – 1:3

Всё, финальный свисток. «Арсенал» проигрывает пятый матч подряд. Впереди у оружейников субботняя игра с «Динамо» в Москве.

90+2' Евгений Луценко отыгрывает один мяч! 1:3.

90' Три минуты добавил арбитр.

90' Лучшим игроком матча стал ахматовец «Роши».

89' Что происходит с «Арсеналом», непонятно. Туляки сами на себя не похожи. Игорю Черевченко срочно нужно что-то делать, чтобы команда набирала очки в следующих матчах.

88' Третий гол забивает «Ахмат».

Роши передал большой привет защитникам «Арсенала».

86' «Арсенал» много атакует, хорошо прессингует соперника, но не хватает решающего удара.

82' Снова пауза в матче для замены. У грозненцев вместо Харина вышел Митришев.

81' Момент! Володько пробивал из-за пределов штрафной — удар получился неточным. Макс не очень удачно принял мяч.

80' Ковалев забрасывал в штрафную, а там выше всех выпрыгнул Семенов. Мяч ушел на угловой.

79' Замена у «Ахмата»: Раванелли заменил Иванова.

77' Луценко головой прострелил по воротам — Городов отбил мяч.

76' Юрий Ковалев пролетел по правому флангу, обошел Нижича и Иванова и отправил пас в штрафную. А там никого из партнеров не оказалось.

72' Снова делает замены Черевченко. Володько меняет Альвареса, Ломовицкий — Лесового.

71' Арбитр вынес предупреждение Иванову за фол против Ковалева.

71' До конца матча остается чуть больше 20 минут, а «Арсенал» по-прежнему не может забить хотя бы один гол. Соберитесь, ребята!

68' Замена у «Ахмата»: Филипе Визеу сменил Понсе.

68' Глушаков получает желтую карточку.

68' Перекладина спасла «Арсенал» после прострела Понсе!

62' Хагуш явно не специально получил по лицу ногой от Харина — у Евгения вышел «удар скорпиона». Арбитр зафиксировал фол.

61' Ковалев отдал передачу из центра на фланг Лесового, Даниил пробил — вратарь «Ахмата» отлично среагировал и отбил удар.

59' Олег Иванов, приближаясь к штрафной «Арсенала», пробил по воротам — мяч пролетел намного выше.

58' Арсенальцы сигнализируют арбитру, что в штрафной мяч попал в руку кому-то из футболистов «Ахмата». Судья молчит.

57' Двойная замена у оружейников: вместо Горана Чаушича — Игорь Горбатенко, вместо Эванса Кангвы — Юрий Ковалев.

55' Луценко! Ну как так?! Получил шикарную диагональную передачу и не смог нормально пробить по воротам — помешали грозненцы.

54' Замена у «Арсенала»: вместо Ткачева вышел Кингс Кангва.

51' Вот это момент! «Арсенал» едва не получил третий гол в свои ворота. Лодыгин вытащил мяч буквально из-под перекладины.

48' Активно начали оружейники тайм, но пока успешных атак не выходит.

46' Второй тайм! Нашел ли Игорь Черевченко нужные слова, чтобы взбодрить команду?

В перерыве Анри Хагуш в интервью «Матч Премьер» заявил, что так дома играть нельзя, нужно прибавлять агрессии. Думаю, болельщики согласятся с этим высказыванием.

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Кангва и Хагуш пытались разогнать быструю атаку — грозненцы перехватили инициативу.

42' Снова опасно! Лесовой скинул пас на Луценко, но очень высоко. Евгений едва дотянулся до мяча головой.

42' Лесовой не смог нормально принять передачу от Хагуша. Мяч вылетел за пределы поля.

41' Снова в центре внимания противостояние Хагуша и Харина. Сфолил игрок «Ахмата».

38' Лесовой простреливал по воротам — Сильва подставился под удар.

35' Глушаков сбил Лесового на подступах к штрафной: арбитр посчитал, что здесь не было нарушения.

34' Ткачев пробивал угловой — эпизод завершился ударом Кангвы из-за пределов штрафной. Мимо ворот.

33' Богосавац получил «горчичник» за грубую игру против Кангвы.

29' Луценко!!! Ткачев скинул мяч в штрафную под удар Евгению, но нашему нападающему не дал пробить Ненахов.

26' Момент! Быстрый Кангва промчался по флангу и пробил по воротам — вратарь Городов со второй попытки мяч забрал.

24' Хагуш повздорил с Хариным — Анри отмахнулся ногой от соперника. Оба футболиста получили по желтой карточке. Ох, не прав наш капитан, нервы надо держать при себе.

22' Роши развел Лодыгина и мяч по разным углам. 0:2, друзья.

21' Пенальти в наши ворота! Беляев грубо сбил Понсе в штрафной.

19' Денисов! Мощно прострелил по воротам после подачи Ткачева, но Семенов успел вклиниться и отбил мяч головой.

18' Лесовой поборолся на левом фланге с Ненаховым, соперник буквально вытолкал соперника за пределы поля.

15' Костадинов получил желтую карточку за грубую игру.

15' Гол в ворота «Арсенала»!

Обрезались оружейники, Иванов перехватил мяч, закинул диагональную передачу на Понсе, а тот отдал пас Харину. В итоге футболист вышел один на один с Лодыгиным и точно отправил мяч в ворота.

13' Угловой для «Арсенала». Ткачев навесил в штрафную, за мяч поборолся Чаушич, но пробить не удалось — соперник слишком плотно оборонялся.

12' Оружейники устроили прессинг на половине поля грозненцев — ничем серьезным дело не закончилось.

9' Эванс Кангва ошибся на фланге и отдал мяч сопернику. Анри Хагуш успел исправить ошибку партнера по команде.

7' Опасно! Понсе прорвался в нашу штрафную, но тут уверенно сыграл Лодыгин.

5' Нижичу потребовалась помощь медиков после столкновения с Луценко. Очень неудачно футболист приземлился на спину.

4' Кангва заработал парочку аутов на правом фланге — надежный Глушаков не дал сопернику приблизиться к своей штрафной.

2' Гости успели провести две перспективные атаки, но арсенальцы успешно нейтрализовали опасность.

1' Звучит свисток арбитра. Вперед, «Арсенал»!

0' Наш капитан сегодня — Анри Хагуш. Этот матч для него станет 100-м в составе «Арсенала»!

0' В небольшом фоторепортаже — предматчевая разминка туляков:

0' В стартовом составе оружейников сегодня снова сыграет вратарь Юрий Лодыгин. После дисквалификации возвращается Сергей Ткачев.

Вот состав «Ахмата»:

0' В турнирной таблице «Арсенал» и «Ахмат» — не соседи. Но тем не менее команды разделяет всего четыре очка. Туляки расположились на девятом месте, грозненцы — на 14-м.

0' Ну что, друзья, какие у вас прогнозы на игру? «Арсенал» в прошлом туре потерпел четвертое подряд поражение — команда Игоря Черевченко проиграла «Ростову» со счетом 1:2.

У «Ахмата» дела немного получше — в последних четырех матчах у них одна победа, два проигрыша и ничья.

0' Ловите ссылку на бесплатную трансляцию матча!

0' Привет всем футбольным болельщикам! Сегодня тульский «Арсенал» принимает на своем поле грозненский «Ахмат». Начало матча в 17.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Болеем вместе за оружейников!