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За сутки туляки отдали мошенникам почти 3 млн рублей

За сутки туляки отдали мошенникам почти 3 млн рублей

Полиция ищет злоумышленников.

За прошедшие сутки у восьми жителей Тульской области мошенники украли более 2 миллионов 832 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Аферисты действуют по популярным схемам: под видом банковских работников просят сообщить реквизиты карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают об этих методах и всё равно попадаются на уловки. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

 

Полиция Тульской области еще раз напоминает о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Запомните: служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Будьте внимательны при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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