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Явка на 18.00 в Тульской области - 70,9%
Фото из архива Myslo

Явка на 18.00 в Тульской области - 70,9%

Проголосовало 828 906 участников голосования.

Явка избирателей на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в Тульской области на 18.00 1 июля составила 70,9%. Проголосовало 828 906 участников голосования.

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (83,04%). Минимальная явка по области в Ефремовском районе (56,73%).

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

  • Зареченский район – 69,2 %,
  • Привокзальный район – 69,08%,
  • Пролетарский район – 68,28%,
  • Советский район – 61,66%,
  • Центральный район – 61,18%.

В сельских территориях Большой Тулы – в Ленинском районе – 71,23%.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 19:06 −2
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