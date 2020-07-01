Явка на 18.00 в Тульской области - 70,9%

Фото из архива Myslo

Явка избирателей на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в Тульской области на 18.00 1 июля составила 70,9%. Проголосовало 828 906 участников голосования.

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (83,04%). Минимальная явка по области в Ефремовском районе (56,73%).

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

Зареченский район – 69,2 %,

Привокзальный район – 69,08%,

Пролетарский район – 68,28%,

Советский район – 61,66%,

Центральный район – 61,18%.

В сельских территориях Большой Тулы – в Ленинском районе – 71,23%.