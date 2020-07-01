Фото из архива Myslo
Явка на 18.00 в Тульской области - 70,9%
Проголосовало 828 906 участников голосования.
Явка избирателей на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в Тульской области на 18.00 1 июля составила 70,9%. Проголосовало 828 906 участников голосования.
Наиболее активно голосуют в Каменском районе (83,04%). Минимальная явка по области в Ефремовском районе (56,73%).
В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:
- Зареченский район – 69,2 %,
- Привокзальный район – 69,08%,
- Пролетарский район – 68,28%,
- Советский район – 61,66%,
- Центральный район – 61,18%.
В сельских территориях Большой Тулы – в Ленинском районе – 71,23%.
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