Центр России ждет обвал арктического холода

Резкое похолодание накроет нас уже к среде.

Погода новой недели будет часто и резко меняться. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», после теплого старта семидневки в Центральной России наступят «черёмуховые» холода.

Так, в понедельник благодаря антициклону туляков ждет солнце и отсутствие дождей. Воздух прогреется до +18 градусов. Еще теплее будет во вторник

- до +22 градусов.

Ближе к вечеру в Центр России прорвется воздух из акватории Баренцева моря, что приведет к резкому похолоданию сразу на 10 градусов. Вернутся дожди. Кое-где даже возможны заморозки.