Центр России ждет обвал арктического холода
Резкое похолодание накроет нас уже к среде.
Погода новой недели будет часто и резко меняться. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», после теплого старта семидневки в Центральной России наступят «черёмуховые» холода.
Так, в понедельник благодаря антициклону туляков ждет солнце и отсутствие дождей. Воздух прогреется до +18 градусов. Еще теплее будет во вторник
- до +22 градусов.
Ближе к вечеру в Центр России прорвется воздух из акватории Баренцева моря, что приведет к резкому похолоданию сразу на 10 градусов. Вернутся дожди. Кое-где даже возможны заморозки.
Такая погода задержится на всю неделю, вплоть до выходных. Температура воздуха ожидается на 1−3° ниже климатической нормы.
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