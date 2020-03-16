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В Туле состоится музыкальный стендап «счастливой мамы» Чудо-Люды

В Туле состоится музыкальный стендап «счастливой мамы» Чудо-Люды

Актриса, певица и комик Людмила Светлова выступит 19 апреля в Concert Hall. Начало в 20.00.

Три года назад Чудо-Люда покорила пользователей Сети своим юмористическим музыкальным роликом «Счастливая мама двоих детей». Гимн современной мамы пришелся по душе многим российским родителям. На просторах Youtube ролик набрал более 460 тысяч просмотров.

Некоторые узнали Чудо-Люду благодаря участию в «Шоу выходного дня» на СТС. Здесь ее треки впервые зазвучали в полноценном формате. Также Людмила стала финалистом шоу «Мастер Смеха» на канале «Россия».

Тульские поклонники услышат в живом исполнении тот самый знаменитый трек и другие полюбившиеся песни — «Одевать ребёнка», «Свекровь», «Андройд» и др. Да и вообще Чудо-Люда подготовила не просто концерт, а, скорее, музыкальный стендап в сопровождении гитары и кларнета.

Билеты на концерт Чудо-Люды (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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автор ролика Я счастливая мама двоих детей

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