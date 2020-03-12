«Арсенал» приостановил продажу билетов на домашний матч с «Рубином»

Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч 22 тура Премьер-лиги с «Рубином». Напомним, что домашняя игра оружейников состоится 14 марта в 19.00.

ПФК «Арсенал» сообщает, что порядок реализации билетной программы будет опубликован позднее.

UPD. Продажа билетов на матч возобновлена.

Отметим, что в Москве из-за угрозы распространения коронавируса были введены некоторые ограничения. Как сообщает Российская Премьер-лига на официальном сайте, на футбольные матчи в столице будут допущены до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

О решении клубов РПЛ, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно.

Тем временем бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев в интервью «Известиям» заявил:

— Логичнее было бы принять более радикальные меры, как в Испании или Швейцарии, где все матчи проходят без зрителей. При 5 тыс. вероятность распространения COVID-19 также существует. Думаю, это такой паллиатив — промежуточное решение. Наверное, у экспертов и медиков есть какие-то статистические выкладки, объясняющие именно эту цифру. Или это калька с аналогичных правил по массовым мероприятиям в США. Мне сложно сказать. Полагаю, что в этой ситуации сами болельщики должны проявить сознательность — если чувствуют себя больными, не ходить на игры или надевать медицинские маски. Хотя во втором случае появится проблема идентификации, это может стать лазейкой для недоброжелательно настроенных людей.