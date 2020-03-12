Фото СУ СК РФ по Калужской области.
Жителя Новомосковска обвиняют в развращении детей из Калуги, Пензы и Смоленска
По версии следствия, мужчина вел переписку с несовершеннолетними девочками и обменивался с ними порнографическими фото.
Региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Новомосковска. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Доказаны четыре эпизода.
По версии следствия, преступления были совершены с помощью одной из популярных социальных сетей. В период с марта по июнь 2019 года мужчина переписывался с малолетними девочками из Калужской, Пензенской и Смоленской областей. Он отправлял девочкам различные сообщения развратного характера, а также обменивался с ними порнографическими фото.
«При этом злоумышленник достоверно знал о возрасте девочек, как по переписке, так и размещенным в их профиле фотографиям. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
Напомним, в конце марта прошлого года в калужские правоохранительные органы поступило сообщение о действиях сексуального характера в отношении 9-летней жительницы Боровского района Калужской области. Потерпевшая думала, что переписывается в социальной сети с 10-летней незнакомой девочкой, и отправила ей свои фотографии в обнаженном виде.
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