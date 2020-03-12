новости
новости
Регистрация
Жителя Новомосковска обвиняют в развращении детей из Калуги, Пензы и Смоленска
Фото СУ СК РФ по Калужской области.

Жителя Новомосковска обвиняют в развращении детей из Калуги, Пензы и Смоленска

По версии следствия, мужчина вел переписку с несовершеннолетними девочками и обменивался с ними порнографическими фото.

Региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Новомосковска. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Доказаны четыре эпизода.
 
По версии следствия, преступления были совершены с помощью одной из популярных социальных сетей. В период с марта по июнь 2019 года мужчина переписывался с малолетними девочками из Калужской, Пензенской и Смоленской областей. Он отправлял девочкам различные сообщения развратного характера, а также обменивался с ними порнографическими фото.
 
«При этом злоумышленник достоверно знал о возрасте девочек, как по переписке, так и размещенным в их профиле фотографиям. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Напомним, в конце марта прошлого года в калужские правоохранительные органы поступило сообщение о действиях сексуального характера в отношении 9-летней жительницы Боровского района Калужской области. Потерпевшая думала, что переписывается в социальной сети с 10-летней незнакомой девочкой, и отправила ей свои фотографии в обнаженном виде.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:25 +3
Другие статьи по темам
Событие
педофилкриминалпроисшествияразвращение детей
Место
Тульская областьНовомосковскКалужская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Продажа билетов на матч «Арсенал» – «Рубин» возобновлена
Продажа билетов на матч «Арсенал» – «Рубин» возобновлена
«Арсенал» приостановил продажу билетов на домашний матч с «Рубином»
«Арсенал» приостановил продажу билетов на домашний матч с «Рубином»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.