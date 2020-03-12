Продажа билетов на матч «Арсенал» – «Рубин» возобновлена
Болельщикам можно выдохнуть!
Продажа билетов на матч «Арсенал» — «Рубин», который состоится в Туле 14 марта, всё-таки возобновлена. Об этом официально сообщает пресс-служба оружейников.
Игра состоится в 19.00. «Арсенал» просит болельщиков заблаговременно пройти билетный контроль и видеоидентификацию.
Перед началом матча у всех желающих появится уникальная возможность сделать фото с чемпионским кубком РПЛ. Подробнее здесь.
Кроме того, перед встречей с казанцами пройдет автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.
Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:
- 12 и 13 марта: с 13.00 до 19.00,
- 14 марта: с 9.00 до 19.45.
Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, +74872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
Также у вас есть возможность выиграть билеты на предстоящий матч, поучаствовав в розыгрыше на страничке Myslo ВКонтакте.