Продажа билетов на матч «Арсенал» – «Рубин» возобновлена

Продажа билетов на матч «Арсенал» — «Рубин», который состоится в Туле 14 марта, всё-таки возобновлена. Об этом официально сообщает пресс-служба оружейников.

Игра состоится в 19.00. «Арсенал» просит болельщиков заблаговременно пройти билетный контроль и видеоидентификацию.

Перед началом матча у всех желающих появится уникальная возможность сделать фото с чемпионским кубком РПЛ. Подробнее здесь.

Кроме того, перед встречей с казанцами пройдет автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

12 и 13 марта: с 13.00 до 19.00,

14 марта: с 9.00 до 19.45.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, +74872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Также у вас есть возможность выиграть билеты на предстоящий матч, поучаствовав в розыгрыше на страничке Myslo ВКонтакте.