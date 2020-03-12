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На автодороге Тула — Новомосковск столкнулись пять машин
Фото предоставлено очевидцем происшествия

На автодороге Тула — Новомосковск столкнулись пять машин

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Утром 12 марта на автодороге Тула — Новомосковск в районе Петелино произошли два ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, в первом случае столкнулись три авто, а во втором два. Расстояние между автоавариями было всего несколько метров. Предположительно, причиной столкновений стало несоблюдение водителями безопасной дистанции на дороге.
 
В региональной автоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что располагают данными о столкновении трех автомобилей на 10-м километре автодороги Тула — Новомосковск. Пострадавших в результате ДТП нет.
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На автодороге «Тула — Новомосковск» столкнулись пять машин, Фото: 1
На автодороге «Тула — Новомосковск» столкнулись пять машин, Фото: 2
На автодороге «Тула — Новомосковск» столкнулись пять машин, Фото: 3
На автодороге «Тула — Новомосковск» столкнулись пять машин, Фото: 4
На автодороге «Тула — Новомосковск» столкнулись пять машин, Фото: 5
На автодороге «Тула — Новомосковск» столкнулись пять машин, Фото: 6
На автодороге «Тула — Новомосковск» столкнулись пять машин, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:47 +2
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