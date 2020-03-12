На автодороге Тула — Новомосковск столкнулись пять машин

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Утром 12 марта на автодороге Тула — Новомосковск в районе Петелино произошли два ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, в первом случае столкнулись три авто, а во втором два. Расстояние между автоавариями было всего несколько метров. Предположительно, причиной столкновений стало несоблюдение водителями безопасной дистанции на дороге.

В региональной автоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что располагают данными о столкновении трех автомобилей на 10-м километре автодороги Тула — Новомосковск. Пострадавших в результате ДТП нет.