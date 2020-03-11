новости
новости
Регистрация
Тульские боксеры готовятся к командному Кубку России
Фото Федерации бокса Тульской области

Тульские боксеры готовятся к командному Кубку России

Соревнования пройдут в Ижевске.

Тульские боксеры Степан Хитарян, Максим Емельянов, Илья Шакиров и Халид Ягубзаде в составе сборной Центрального федерального округа начали подготовку к командному Кубку России, который с 22 по 28 марта состоится в Ижевске.

Учебно-тренировочный проходит в подмосковном Чехове. Как сообщает Федерация бокса Тульской области, руководят подготовкой наших боксеров Артём Емельянов и Андрей Зайцев.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 20:16 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаИжевск
Прочее
боксбоксерыфедерация бокса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией
ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией
В Туле пройдёт благотворительная ярмарка детских вещей
В Туле пройдёт благотворительная ярмарка детских вещей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.