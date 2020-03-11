Фото Федерации бокса Тульской области
Тульские боксеры готовятся к командному Кубку России
Соревнования пройдут в Ижевске.
Тульские боксеры Степан Хитарян, Максим Емельянов, Илья Шакиров и Халид Ягубзаде в составе сборной Центрального федерального округа начали подготовку к командному Кубку России, который с 22 по 28 марта состоится в Ижевске.
Учебно-тренировочный проходит в подмосковном Чехове. Как сообщает Федерация бокса Тульской области, руководят подготовкой наших боксеров Артём Емельянов и Андрей Зайцев.
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