Тульские боксеры готовятся к командному Кубку России

Фото Федерации бокса Тульской области

Тульские боксеры Степан Хитарян, Максим Емельянов, Илья Шакиров и Халид Ягубзаде в составе сборной Центрального федерального округа начали подготовку к командному Кубку России, который с 22 по 28 марта состоится в Ижевске.

Учебно-тренировочный проходит в подмосковном Чехове. Как сообщает Федерация бокса Тульской области, руководят подготовкой наших боксеров Артём Емельянов и Андрей Зайцев.