В Туле пройдёт благотворительная ярмарка детских вещей

В субботу, 14 марта, в молодёжном центре «Родина», с 10 до 17 часов будет работать экологический благотворительный проект «Чулан». Все желающие смогут подобрать для своих детей одежду, обувь и книги по смешным ценам.

Вещи, предлагаемые к покупке, проходят тщательную сортировку и отбор, средняя цена лонгслива или штанов – 200 рублей. Встречается продукция известных фирм («Капика», «Котофей», OshKosh, GAP, Next, Carters, Levis), так и вещи менее популярных брендов. Все товары – без дефектов и явных следов носки.

На проекте туляки познакомятся с экологическими организациями, смогут поучаствовать в благотворительной акции, купив эко-мешочки, а также сдать на переработку пластиковые крышки от бутылок, принести старые одеяла и корма для бездомных животных, отдать ненужные лоскутки в умелые руки хэнд-мейд мастеров и приобрести их продукцию.