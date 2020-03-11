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В Туле пройдёт благотворительная ярмарка детских вещей

В Туле пройдёт благотворительная ярмарка детских вещей

Экологический проект «Чулан» организован общественным движением «МамКомпания».

В субботу, 14 марта, в молодёжном центре «Родина», с 10 до 17 часов будет работать экологический благотворительный проект «Чулан». Все желающие смогут подобрать для своих детей одежду, обувь и книги по смешным ценам.

Вещи, предлагаемые к покупке, проходят тщательную сортировку и отбор, средняя цена лонгслива или штанов – 200 рублей. Встречается продукция известных фирм («Капика», «Котофей», OshKosh, GAP, Next, Carters, Levis), так и вещи менее популярных брендов. Все товары – без дефектов и явных следов носки.

На проекте туляки познакомятся с экологическими организациями, смогут поучаствовать в благотворительной акции, купив эко-мешочки, а также сдать на переработку пластиковые крышки от бутылок, принести старые одеяла и корма для бездомных животных, отдать ненужные лоскутки в умелые руки хэнд-мейд мастеров и приобрести их продукцию.

Проект «Чулан» организован общественным движением «МамКомпания». Подробности – на официальном сайте или в группе «ВКонтакте».

 

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:53 +3
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Тула

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