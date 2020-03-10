БК «Арсенал» сыграл в Туле с «Чебоксарскими ястребами»

Фото из архива Myslo.

8 и 9 марта тульский «Арсенал» провел два домашних матча в рамках Суперлиги-2. В гости к оружейникам прибыли «Чебоксарские ястребы». Первая игра завершилась со счетом 92:84 (24:21, 21:30, 20:17, 27:16) в пользу туляков. В ответном поединке сильнее оказались гости — 93:81 (17:25, 19:21, 30:15, 27:20).

Это была последняя пара домашних матчей «Арсенала» перед плей-офф. Всего же осталось 4 игры: 17 и 18 марта в Иркутске оружейники сыграют против БК «Иркут», а 28 и 29 марта — в Тамбове против БК «Тамбов».



Пресс-служба тульского клуба обращает внимание болельщиков, что следующие домашние матчи «Арсенал» проведет в апреле.