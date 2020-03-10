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В Донском пьяный водитель сбил девушку и хотел сбежать: видео
Кадр из видео.

В Донском пьяный водитель сбил девушку и хотел сбежать: видео

Мужчину помог задержать неравнодушный гражданин.

7 марта в Донском водитель автомобиля Hyundai сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось на улице Октябрьской в микрорайоне Центральный.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, 41-летний водитель был пьян (1,253 мг/л).

Девушка получила ушибы и сотрясение мозга.

Как рассказала Myslo пострадавшая, водитель подошел к ней не сразу. Подняться на ноги ей помогли очевидцы ДТП.
 
– Я у водителя спрашиваю: «Вы куда смотрите, вы что, пьяный?» А он мне заявил, что едет с работы уставший, просто отвлекся. Но даже по виду было понятно, что он нетрезв: шел неустойчиво, вид был рассеянный. Полностью не помню наш разговор, потому что я чуть сознание не потеряла — в глазах резко потемнело, в ушах стоял сильный шум, — рассказывает Екатерина.
 
По ее словам, водитель пытался сбежать с места происшествия. Очевидцам сказал, что пошел взять документы из машины, а сам… сел за руль и уехал. Слова Кати подтверждает запись видеорегистратора, на которой запечатлен и сам момент ДТП.
 

К счастью, водитель, ехавший за Hyundai, оказался неравнодушным человеком: он догнал иномарку и перегородил ей дорогу. Очевидцы вызвали ГИБДД и скорую.
 
Екатерина до сих пор находится в больнице.
 
– Обидно, конечно, так встретить 8 Марта… Голова болит и ушибленные места. В целом понимаю, что могло быть хуже. Спасло, что скорость была не такая большая, и упала я не под колеса, а на другую полосу. Если бы кроссовер по мне проехал, от меня ничего бы не осталось… Он ведь далеко, не сразу затормозил.
 
 

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 17:38 +9
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