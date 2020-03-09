На первенстве ЦФО по спортивной гимнастике тулячки завоевали 7 медалей

Межрегиональные соревнования прошли в Туле среди юниорок 13, 14 и 15 лет, а также среди девушек 11−12 лет.

Первенство прошло в спорткомплексе МБУ СШОР «Спортивная гимнастика». В нем принимали участие сильнейшие спортсмены сборных команд ЦФО России. В Туле собрались 136 девушек из 17 регионов: Белгородской, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской и Тульской областей.



Состязались гимнастки в следующих спортивных дисциплинах: многоборье, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения. Спортсменки Тульской области завоевали 7 медалей из 21.



Поздравляем землячек и желаем им побед в будущем!