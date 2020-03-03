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В Туле стартовало первенство ЦФО по спортивной гимнастике
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле стартовало первенство ЦФО по спортивной гимнастике

По итогам соревнований будет сформирована сборная ЦФО для участия в первенстве России.

1 марта в Туле стартовало первенство стартовало ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок (14-15 лет), юниорок (13 лет), девушек (11-12 лет). Соревнования проходят в МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».

В них принимают участие сильнейшие спортсмены сборных команд ЦФО России. В Туле собрались больше 140 девушек из 17 регионов: Белгородской, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской и Тульской областей.

Гимнасты будут бороться в следующих дисциплинах: многоборье, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения.

Как отметила директор МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Марина Ульянова, в ходе соревнований отберут 7 сильнейших гимнасток в возрастной категории 14-15 лет по программе мастеров спорта, 5 кандидатов в мастера спорта в возрасте 13 лет, 7 девушек 11-12 лет, которые и будут выступать 20-27 марта на первенстве России в Пензе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:39 +2
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