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На пересечении улиц Марата и Чапаева в Туле хотят установить новые дорожные знаки

На пересечении улиц Марата и Чапаева в Туле хотят установить новые дорожные знаки

Этот вопрос обсудили с жителями.

9 марта замначальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев встретился со старшей по дому № 33 по ул. Епифанской.

В ходе встречи обсудили вопрос организации дорожного движения на пересечении улиц Марата и Чапаева для обеспечения безопасности дорожного движения жителей близлежащих домов.

Принято решение об установке знаков 3.27 «Остановка запрещена», а также искусственных дорожных неровностей в районе дома 42 по ул. Чапаева.

Данные мероприятия позволят повысить уровень видимости транспортных средств и пешеходов, а также снизить скорость движения транспортных средств в районе обозначенного перекрестка.

Проведение работ по установке дорожных знаков и обустройства искусственных дорожных неровностей планируют выполнить в строительный сезон текущего года после проведения процедур разработки и согласования проекта организации дорожного движения с ОГИБДД УМВД по г. Туле.

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9 марта, в 21:04 +6
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