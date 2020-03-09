Более полутора тонн рыбной продукции забраковал Роспотребнадзор в Тульской области

Управление Роспотребнадзора по Тульской области отчиталось о плановых и внеплановых проверках объектов, реализующих рыбную продукцию.

В текущем и 2019 году проверены 253 объекта, в том числе 10 совместно с органами прокуратуры. Исследовано в порядке госнадзора 523 образца рыбной продукции, удельный вес неудовлетворительных проб — 3,4%.

Ведомство проверяет организации торговли, поставщиков продукции в учреждения соцсферы, предприятия-изготовители, организации общественного питания, включая пищеблоки детских, образовательных и лечебных учреждений. Одновременно Управление работает и по жалобам потребителей.

За выявленные нарушения обязательных требований возбуждено 178 дел об административном правонарушении, забраковано более 1700 кг рыбной продукции.

Основные причины забраковки: отсутствие достоверных товаросопроводительных документов, истекший срок годности, отсутствие маркировки с информацией о дате изготовления, нарушения условий хранения, повлекшие потерю товарного вида продукции, не соответствие продукции обязательным требованиям по результатам исследований (преимущественно по микробиологическим показателям в готовой продукции и завышенному содержанию глазури в мороженой рыбе).

В текущем году по области продолжаются проверки объектов, реализующих рыбу ценных пород и икру. Проверено 64 объекта, исследовано 63 образца продукции. В связи с выявленными нарушениями обязательных требований возбуждено 44 дела об административном правонарушении, забраковано 215,9 кг рыбы ценных пород, включая икру.

Особое внимание потребителей в ведомстве обращают на недопустимость покупки живой рыбы, икры в неустановленных местах торговли, вне организаций торговли и территории рынков.