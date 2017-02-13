Победитель Андрей Калашников на фото по центру.
Тульский метатель ножей победил чемпионов Европы и мира
Андрей Калашников стал лучшим.
11 февраля, в субботу, прошел турнир по метанию ножей без оборота. Тула была представлена единственным участником — Андреем Калашниковым. О туляке мы уже писали, с его достижениями можно ознакомиться здесь.
Субботний турнир был приурочен памяти первого метателя
Среди метателей — чемпионы мира и Европы. Но Андрей Калашников стал лучшим.
Андрей — самоучка. И, кстати, чемпион России по ушу. Он тренируется самостоятельно. К сожалению, в нашей области нет подобных секций, где можно научиться этому виду спорта.
Уже давно в различных крупных российских городах работают клубы по метанию ножей. Вот только Тула пока отстает в масштабах.
– Можно выиграть турнир, не имея секции и тренера. Я сам себе тренер по ушу и готовился по программе своего боевого искусства. В победе мне помогло большое желание и хорошая психологическая подготовка, — поделился своими эмоциями Андрей.
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