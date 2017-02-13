Тульский метатель ножей победил чемпионов Европы и мира

Победитель Андрей Калашников на фото по центру.

11 февраля, в субботу, прошел турнир по метанию ножей без оборота. Тула была представлена единственным участником — Андреем Калашниковым. О туляке мы уже писали, с его достижениями можно ознакомиться здесь.

Субботний турнир был приурочен памяти первого метателя Ю. В. Федина . На состязания съехалось около 50 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода.

Среди метателей — чемпионы мира и Европы. Но Андрей Калашников стал лучшим.

Андрей — самоучка. И, кстати, чемпион России по ушу. Он тренируется самостоятельно. К сожалению, в нашей области нет подобных секций, где можно научиться этому виду спорта.