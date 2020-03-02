В апреле тульские дороги перекроют для большегрузов
Ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля.
В Туле на дорогах общего пользования введут весеннее ограничение для большегрузных автомобилей с 1 по 30 апреля. Как сообщили в администрации города, эта мера поможет предотвратить разрушение дорог и обеспечит безопасность дорожного движения.
Предельная нагрузка на оси грузовых машин для проезда по тульским дорогам составит не более 4 т/ось. Движение транспорта с превышением нагрузки оси разрешат на основании специальных разрешений при условии возмещения вреда дорожному покрытию и оплаты госпошлины.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий документов можно подать через МФЦ, РПГУ, Госуслуги71 или по адресу: Тула, ул. Оборонная, 27.
На въездах в Тулу установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:
- трасса М2 при подходе к Туле,
- КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),
- Новомосковское шоссе,
- Епифанское шоссе,
- Одоевское шоссе,
- Алексинское шоссе и др.
Во время ограничения проезда большегрузам на улицах города будут работать посты весогабаритного контроля.