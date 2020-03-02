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В апреле тульские дороги перекроют для большегрузов
Фото из архива Myslo.

В апреле тульские дороги перекроют для большегрузов

Ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля.

В Туле на дорогах общего пользования введут весеннее ограничение для большегрузных автомобилей с 1 по 30 апреля. Как сообщили в администрации города, эта мера поможет предотвратить разрушение дорог и обеспечит безопасность дорожного движения.

Предельная нагрузка на оси грузовых машин для проезда по тульским дорогам составит не более 4 т/ось. Движение транспорта с превышением нагрузки оси разрешат на основании специальных разрешений при условии возмещения вреда дорожному покрытию и оплаты госпошлины.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий документов можно подать через МФЦ, РПГУ, Госуслуги71 или по адресу: Тула,            ул. Оборонная, 27.

На въездах в Тулу установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:

  • трасса М2 при подходе к Туле,
  • КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),
  • Новомосковское шоссе,
  • Епифанское шоссе,
  • Одоевское шоссе,
  • Алексинское шоссе и др.

Во время ограничения проезда большегрузам на улицах города будут работать посты весогабаритного контроля.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:33 +2
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