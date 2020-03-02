В апреле тульские дороги перекроют для большегрузов

Фото из архива Myslo.

Ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля.

В Туле на дорогах общего пользования введут весеннее ограничение для большегрузных автомобилей с 1 по 30 апреля. Как сообщили в администрации города, эта мера поможет предотвратить разрушение дорог и обеспечит безопасность дорожного движения.

Предельная нагрузка на оси грузовых машин для проезда по тульским дорогам составит не более 4 т/ось. Движение транспорта с превышением нагрузки оси разрешат на основании специальных разрешений при условии возмещения вреда дорожному покрытию и оплаты госпошлины.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий документов можно подать через МФЦ, РПГУ, Госуслуги71 или по адресу: Тула, ул. Оборонная, 27.

На въездах в Тулу установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:

трасса М2 при подходе к Туле,

КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),

Новомосковское шоссе,

Епифанское шоссе,

Одоевское шоссе,

Алексинское шоссе и др.

Во время ограничения проезда большегрузам на улицах города будут работать посты весогабаритного контроля.