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В Туле покажут спектакль о таежной гостинице 60-х годов по пьесе Вампилова
Одну из главных ролей сыграет блистательный актер Станислав Бондаренко.

В Туле покажут спектакль о таежной гостинице 60-х годов по пьесе Вампилова

Премьера состоится 7 марта в Городском концертном зале. Начало в 19.00. Блистательные актеры и особый эффект Вампилова сделают особенным предпраздничный вечер.

В основу постановки легли две пьесы советского драматурга Александра Вампилова из цикла «Провинциальные анекдоты». В спектакле «Тайга» зрители перенесутся в номер захолустной гостиницы «Тайга» с ее типичными постояльцами. Что такое суровые сибирские условия и характеры местных жителей Александр знал не понаслышке, всю жизнь он прожил в Иркутской области.

Действие спектакля происходит в 60-годах во времена его молодости, а главные герои — типичные представители того общества, командированные в здешние унылые места по разным поводам и обстоятельствам. Твердолобый администратор Калошин и прямолинейный футбольный фанат, девушка, не подверженная общественным стереотипам, и врач с ёмкой фамилией Рукосуев, официантка «Тайги» и, по совместительству, жена администратора и её друг физрук. Что за конфликт может развернуться между столь разными людьми? Кто из них выйдет из него победителем? И кто этот загадочный «метранпаж»? Об этом по ходу событий.

Отдельно развивается история двух постояльцев, проснувшихся с глубочайшим и так понятным нашему народу похмельным синдромом. Одолжить сумму на «поправку» не получается до тех пор, пока одному из них не взбредает в голову завопить о своём горе прямо в открытое окно.

Как дальше развернутся события? Интрига сохранится до конца и продержит зрителя до самого финала

В ролях:

Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Анна Михайловская, Глафира Тарханова, Александр Ратников, Иван Стебунов, Максим Важов.

Билеты на спектакль «Тайга» (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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ТулаГородской концертный зал

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