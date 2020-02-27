В Туле покажут спектакль о таежной гостинице 60-х годов по пьесе Вампилова

Одну из главных ролей сыграет блистательный актер Станислав Бондаренко.

В основу постановки легли две пьесы советского драматурга Александра Вампилова из цикла «Провинциальные анекдоты». В спектакле «Тайга» зрители перенесутся в номер захолустной гостиницы «Тайга» с ее типичными постояльцами. Что такое суровые сибирские условия и характеры местных жителей Александр знал не понаслышке, всю жизнь он прожил в Иркутской области.



Действие спектакля происходит в 60-годах во времена его молодости, а главные герои — типичные представители того общества, командированные в здешние унылые места по разным поводам и обстоятельствам. Твердолобый администратор Калошин и прямолинейный футбольный фанат, девушка, не подверженная общественным стереотипам, и врач с ёмкой фамилией Рукосуев, официантка «Тайги» и, по совместительству, жена администратора и её друг физрук. Что за конфликт может развернуться между столь разными людьми? Кто из них выйдет из него победителем? И кто этот загадочный «метранпаж»? Об этом по ходу событий.



Отдельно развивается история двух постояльцев, проснувшихся с глубочайшим и так понятным нашему народу похмельным синдромом. Одолжить сумму на «поправку» не получается до тех пор, пока одному из них не взбредает в голову завопить о своём горе прямо в открытое окно.

Как дальше развернутся события? Интрига сохранится до конца и продержит зрителя до самого финала



В ролях:



Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Анна Михайловская, Глафира Тарханова, Александр Ратников, Иван Стебунов, Максим Важов.

Билеты на спектакль «Тайга» (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

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