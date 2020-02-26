Дмитрий Миляев рассказал, какие улицы Тулы отремонтируют в 2020 году

Тула участвует в федеральном проекте «Улицы Победы», который входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект Министерства транспорта РФ приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с этой датой.

По нему в Туле отремонтируют улицы Маршала Жукова (от ул. Одоевское шоссе до ул. 18-й проезд Мясново) и генерала Болдина (дорожное покрытие: от ул. Дм. Ульянова до ул. З. Космодемьянской, тротуар: от ул. Дм. Ульянова до ул. Макаренко).

Сметной документацией на ремонт дороги по ул. Маршала Жукова предусмотрены следующие виды работ: ремонт покрытия проезжей части с установкой бортовых камней и ремонтом смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов, обустройство тротуаров и остановочных площадок, обустройство технических средств организации дорожного движения: нанесение дорожной разметки, установка перильных ограждений, дорожных знаков и искусственных неровностей. Сметная стоимость работ — более 27 млн рублей, протяженность ремонтируемого участка — около 1 км, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия — порядка 12 тысячи кубических метров.

Сметной документацией на ремонт дороги по улице генерала Болдина предусмотрены следующие работы: ремонт покрытия проезжей части с установкой бортовых камней и ремонтом смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов, обустройство технических средств организации дорожного движения: установка перильных ограждений и дорожных знаков.

Сметная стоимость работ — 70,5 млн рублей, протяженность ремонтируемого участка — более 1,2 км, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия — порядка 34,5 тысячи кубических метров.

Всего в Туле в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 9 объектов: помимо ул. Болдина и М. Жукова — это ул. М. Горького, Кауля, Станиславского, Первомайскую, Городской переулок, ул. Демонстрации и Ф. Энгельса. На последней на участке от ул. Советской до Первомайской запланирован ремонт трамвайных путей с полной заменой рельсо-шпальной решетки.

На эти цели выделено 500 млн рублей из средств федерального бюджета и 40 млн рублей — из муниципального.

Глава администрации Дмитрий Миляев отметил, что ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги» будет вестись комплексно. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок.