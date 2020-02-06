Гурам Аджоев: «Строительство стадиона в Туле зависит от спортивных результатов «Арсенала»

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Если будем двигаться наверх, то все должно быть в порядке», – заявил президент клуба.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, насколько актуален в Туле вопрос строительства нового стадиона.

— Пока нет нового стадиона, этот вопрос актуален всегда. Но он напрямую зависит от наших спортивных результатов. Алексей Геннадьевич [Дюмин], без которого сегодняшний тульский «Арсенал» представить невозможно, в курсе абсолютно всего, что происходит в клубе и в команде, знает, что нужно и что мы делаем. Если будем двигаться наверх, то все должно быть в порядке.

— Весной с учетом теплой зимы и выводов после прошлого года проблем с полем на стадионе «Арсенала» в Туле не будет?

— Буквально сегодня мы дали соответствующие указания. Включаем подогрев, проверяем поле и контролируем ситуацию. Причем это касается не только стадиона, но и тренировочной базы. Там строится и должен быть введен в эксплуатацию новый жилой корпус для команды, чтобы перед матчами она жила не в гостинице и при этом имела все необходимое, как сейчас на сборах.

— Вы сказали о желании закрепиться на шестом месте и двигаться вперед. Именно такая задача весной будет стоять перед командой?

— Всегда говорю, что на каждый матч нужно выходить за победой. Не задумываясь о таблице. Задача у нас одна — выигрывать каждую следующую встречу. Если будем следовать этому графику, место в турнирной таблице в конце сезоне всех порадует.

— Бюджет клуба на будущий сезон снова зависит от того, будут или нет еврокубки?

— Давайте не будем забегать вперед. Посмотрим, как все сложится. Пока можно сказать, что наш бюджет — это не только первая команда. На эти же деньги мы содержим молодежный состав, команду ПФЛ из Новомосковска, академию и команду ветеранов. За счет дополнительно привлеченных средств недавно открыли футбольный манеж, где круглый год будут тренироваться сотни детей. Совсем скоро на территории стадиона будем открывать поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи зрителей для матчей молодежки и второй лиги.

Все это стало возможным благодаря губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который уделяет нам огромное внимание. При этом мы не берем ни копейки из регионального бюджета.

Губернатор находит общий язык и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, и с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, и с Алишером Усмановым. Все они помогают клубу, за что мы им очень благодарны.