Фестиваль Tinkoff RosaFest собрал на склонах «Роза Хутор» любителей покататься на лыжах и сноуборде

Фото Василия Никитинского, Елены Бегуновой и автора.

Tinkoff RosaFest — это самый снежный фестиваль и самое яркое мероприятие для лыжников и сноубордистов, которое проходит на горнолыжном курорте «Роза Хутор» уже пятый год подряд.

После Олимпиады 2014 года здесь осталась потрясающая инфраструктура. Прорайдеры и любители традиционно берут новые высоты на склонах, а после отдыхают на развлекательных площадках.

В 2020 году зимний фестиваль прошел с 25 января по 2 февраля под знаком «Большой Игры». Tele2 стала генеральным партнером Tinkoff RosaFest, а значит, это событие проходило по другим правилам.

Юлия Брумель, генеральный продюсер фестиваля Tinkoff Rosafest:



Юлия Брумель – За месяц до старта фестиваля снега совсем не было, и мы очень переживали по этому поводу. Но это же самый снежный фестиваль страны, поэтому как по волшебству за четыре дня до начала выпало три метра пухлого снега.

Отмечу, что до участия Tele2 фестиваль Tinkoff RosaFest был локальной историей, а сейчас фест стал проходить по другим правилам, появилось много крутых активаций.

В течение всех дней фестиваля в горах проходят квест, спортивные соревнования, тусовки в отеле, вечеринки – каждую ночь. Работают диджей-школа, школа вокала, игры на гитаре. В день порядка 15 мероприятий в разных локациях.

Благодаря Tele2 активации стали более заметными, зоны – более интересными. Особенно это касается нишевого спорта — сноуборда, горнолыжного фристайла, джиббинга. Tele2 продвигают эти зрелищные и перспективные направления спорта. К нам приезжает много молодежи, многие молодые люди находят здесь любовь.

В горной Олимпийской деревне, напротив Riders Lodge, компания Tele2 открыла экстремальный сноупарк с трамплином и фигурами для катания. Рядом со сноупарком гостей принимал онлайн-парк Tele2.

Там в теплой атмосфере на большом экране зрителям показывали лучшие фильмы. На специальных зонах абонентам вручали удобные термокружки с горячим кофе.

31 января в сноупарке состоялось фристайл-шоу Tele2. Побороться за право называться лучшим сноубордистом вышли сорок спортсменов со всей России. Главным судьей соревнований стал Денис Леонтьев по прозвищу Бонус. На сегодняшний день он — один из самых известных и уважаемых российских сноубордистов на планете.

Райдеры показали мастерское владение сноубордом. Несколько человек вошли в топ спортсменов этого турнира. Среди них Игорь Кулаков.

Игорю Кулакову 31 год, он родился и вырос в городе Кронштадте (Ленинградская область), но уже шесть лет живет в Москве, где начал более активно кататься на сноуборде:

– Катаюсь с 17 лет. Изначально мне не очень нравилось – ничего не получалось, даже бросить хотел. Да и доски были неподходящие для трюков, трасс с фигурами для джиббинга не было. Когда в этом спорте всё начало развиваться, я больше заинтересовался, начал знакомиться с людьми, которые катаются на сноуборде. И стало получаться кататься лучше! Сноубордисты – все очень необычные люди, очень дружные, креативные, добрые, душевные, таких нет ни в одном виде спорта. А сноупарк – место для души. На Tinkoff Rosafest я уже пятый раз. Однажды чуть не выиграл – помешала травма. Но зрители всегда принимают очень хорошо, и сейчас я вошел в топ.

А победителями турнира стали Алексей Лебедев (1 место), Виталий Золотой (2 место), Павел Онищенко и Михаил Ильин (3 место). Небольшое интервью с триумфатором – только для Myslo.

25-летний Алексей Лебедев на соревнования приехал из города Орска Оренбургской области. На сноуборде катается уже девять лет.



– Алексей, почему встал на сноуборд?

– Я увидел однажды, как друг делает крутой трюк, посмотрел фото, мне очень понравилось, и я подумал, дай и я попробую. Попробовал, и пошло-поехало. Сейчас доска мне стала как третья нога. Мне просто очень нравится этим заниматься.



– Сразу всё получилось?

– Практически да. В первый день уже мог съезжать с горы и даже пытался делать трюки, хотя обычно на это требуется длительное время. Серьезных ушибов не было, вот сегодня упал на соревнованиях… Но всё обходится, жив-здоров, цел, орёл! Продолжаем!



– В фестивале Tinkoff Rosafest уже принимал участие?

– Да, я здесь уже в третий раз. Пару лет назад попал в тройку призеров. Для меня это особенно ничего не значит, потому что мне просто нравится кататься. Здесь идет азарт, особенно когда тебя поднимают на гору на снегоходах. Ты в кураже нарезаешь круги, аудитория тебя поддерживает. Эмоции очень сильные! Для меня сноуборд – это хобби и любимое дело.



Артем Киракозов, руководитель департамента операционного маркетинга Tele2:

Артем Киракозов – В этом году мы построили уникальный, очень технологичный сноуборд-парк, где спортсмен мог получить полный набор фото и видеоматериалов всех своих трюков. Не надо никого просить пофоткать — все делалось автоматически. А еще мы с гордостью представили зимний онлайн-парк. Традиционно это летние площадки передовых технологий, которые стоят в разных городах России. Но в этом году мы решили развернуть онлайн-парк зимой в горах. Сюда мог прийти любой, посидеть, насладиться быстрым интернетом в горах, вечером посмотреть фильмы, послушать лекции от ведущих спортсменов, почитать онлайн-книги.



А сейчас несколько цифр.

В этом году количество абонентов Tele2 на фестивале Tinkoff RosaFest выросло на 40%. Общее число всех посетителей составило 10 тысяч.

Дополнительно к этому около 2,6 млн раз жители страны посмотрели онлайн-трансляцию ночного фристайл-шоу Tele2 на промосайте оператора. Количество райдеров, которые катались в сноупарке Tele2 с метками RFID, — 100 человек!

