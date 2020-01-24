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Трое тульских конькобежцев выступят в финале первенства России
Фото: Федерация конькобежного спорта Тульской области

Трое тульских конькобежцев выступят в финале первенства России

Заключительный этап соревнований состоится в середине февраля в подмосковной Коломне.

Тульские конькобежцы Олеся Сергиеня, Валерия Андросова и Данила Липатов успешно выступили на первенстве ЦФО по многоборью, проходившем в столичном Ледовом дворце «Крылатское» и завоевали путёвки на финал первенства России среди юношей и девушек старшего возраста. 

Валерия Андросова с новыми абсолютными рекордами Тульской области заняла четвёртые места в забегах на 1000 метров (1.25, 37 сек.) и на 1500 метров (2.10, 50 сек.). Олеся Сергиеня стала второй и установила новый региональный рекорд на дистанции 3000 метров (4.42, 60 сек.). Кроме того, она набрала четвёртую сумму баллов в многоборье. 

Данила Липатов остановился в шаге от тройки лидеров в масс-старте. Финал первенства России в середине февраля пройдёт в Коломне. Тульские конькобежцы представляют Училище олимпийского резерва и тренируются под руководством Елены Прусовой и Виталия Дёмина.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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