В Киреевском районе пропала 55-летняя женщина

О местонахождении Надежды Маликовой ничего не известно с 19 января.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летней Надежды Николаевны Маликовой, которая 19 января ушла из дома в г. Липки Киреевского района и пропала.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: зелёный свитер с воротником под горло, синие спортивные штаны, сланцы.