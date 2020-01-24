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В Киреевском районе пропала 55-летняя женщина

В Киреевском районе пропала 55-летняя женщина

О местонахождении Надежды Маликовой ничего не известно с 19 января.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летней Надежды Николаевны Маликовой, которая 19 января ушла из дома в г. Липки Киреевского района и пропала.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: зелёный свитер с воротником под горло, синие спортивные штаны, сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)427-55-33 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:30 +1
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Место
Тульская областьКиреевский районЛипки

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