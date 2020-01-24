В Киреевском районе пропала 55-летняя женщина
О местонахождении Надежды Маликовой ничего не известно с 19 января.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летней Надежды Николаевны Маликовой, которая 19 января ушла из дома в г. Липки Киреевского района и пропала.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: зелёный свитер с воротником под горло, синие спортивные штаны, сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)427-55-33 или 112.
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