Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные перекрёстки Тулы

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

На пересечении ул. Пролетарской и Демидовской плотины, а также на пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая сотрудники ДПС за два часа составили более 20 административных материалов в отношении водителей и пешеходов. Первых штрафовали за выезд на встречную полосу и не предоставление преимущества пешеходам, вторых – за переход в неположенном месте.

Для пресечения нарушений ПДД инспекторы ГИБДД будут продолжать проводить рейды во всех местах концентрации автомобильных аварий на территории областного центра. По результатам анализа, проведённого в прошлом году, выявлены самые аварийно опасные перекрёстки Тулы:

ул. Кирова – ул. Ложевая,

ул. Пролетарская – ул. Демидовская Плотина,

ул. Рязанская – ул. Овражная,

ул. Кирова – ул. Немцова,

пр-т Ленина – ул. 9 Мая – ул. Академика Павлова,

ул. Кирова – ул. Епифанская,

ул. Октябрьская – ул. М. Горького,

ул. Ложевая – ул. Калинина,

ул. Агеева – пр-т Ленина,

ул. Староникитская – ул. Л. Толстого,

ул. Мира – пр-т Ленина,

ул. Л. Толстого – ул. Буденного,

пр-т Ленина – ул. Скуратовская,

пр-т Ленина – ул. Жаворонкова,

ул. Металлургов – 2-й пр-д Металлургов,

ул. Кутузова – ул. Шухова,

ул. Тургеневская – ул. Пушкинская,

ул. Фрунзе – ул. Коминтерна,

ул. Д. Ульянова – Красноармейский пр-т,

ул. Пролетарская – ул. Замочная,

пр-т Ленина – ул. Первомайская,

ул. Кауля – ул. Тимирязева,

пр-т Ленина – ул. Генерала Маргелова,

пр-т Ленина – ул. Пушкинская.

А так же улицы: Советская, Металлургов, Московское шоссе, пр-т Ленина, отдельные участки дорог «Тула – Новомосковск» и «Скуратово – Фалдино – Кишкино».

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают водителям и пешеходам: только строгое и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать трагедий на дороге! Будьте осторожны и внимательны!