Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные перекрёстки Тулы
В рамках профилактического рейда инспекторы проверили места концентрации ДТП.
На пересечении ул. Пролетарской и Демидовской плотины, а также на пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая сотрудники ДПС за два часа составили более 20 административных материалов в отношении водителей и пешеходов. Первых штрафовали за выезд на встречную полосу и не предоставление преимущества пешеходам, вторых – за переход в неположенном месте.
Для пресечения нарушений ПДД инспекторы ГИБДД будут продолжать проводить рейды во всех местах концентрации автомобильных аварий на территории областного центра. По результатам анализа, проведённого в прошлом году, выявлены самые аварийно опасные перекрёстки Тулы:
ул. Кирова – ул. Ложевая,
ул. Пролетарская – ул. Демидовская Плотина,
ул. Рязанская – ул. Овражная,
ул. Кирова – ул. Немцова,
пр-т Ленина – ул. 9 Мая – ул. Академика Павлова,
ул. Кирова – ул. Епифанская,
ул. Октябрьская – ул. М. Горького,
ул. Ложевая – ул. Калинина,
ул. Агеева – пр-т Ленина,
ул. Староникитская – ул. Л. Толстого,
ул. Мира – пр-т Ленина,
ул. Л. Толстого – ул. Буденного,
пр-т Ленина – ул. Скуратовская,
пр-т Ленина – ул. Жаворонкова,
ул. Металлургов – 2-й пр-д Металлургов,
ул. Кутузова – ул. Шухова,
ул. Тургеневская – ул. Пушкинская,
ул. Фрунзе – ул. Коминтерна,
ул. Д. Ульянова – Красноармейский пр-т,
ул. Пролетарская – ул. Замочная,
пр-т Ленина – ул. Первомайская,
ул. Кауля – ул. Тимирязева,
пр-т Ленина – ул. Генерала Маргелова,
пр-т Ленина – ул. Пушкинская.
А так же улицы: Советская, Металлургов, Московское шоссе, пр-т Ленина, отдельные участки дорог «Тула – Новомосковск» и «Скуратово – Фалдино – Кишкино».
Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают водителям и пешеходам: только строгое и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать трагедий на дороге! Будьте осторожны и внимательны!