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Туляков приглашают поучаствовать в «Лыжне Веденина»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в «Лыжне Веденина»

Соревнования состоятся 15 февраля.

15 февраля в Дубне состоятся традиционные лыжные гонки — «Лыжня Веденина». Поучаствовать в соревнованиях может каждый желающий, для этого необходимо предварительно записаться по телефону 8(48732)2−24−00 (комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации МО Дубенский район).

Для каждой категории участников организуют соответствующие дистанции.

Соревнования состоятся в МКУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Дубна» (ул. Льва Толстого, 6).

Как прошла «Лыжня Веденина» в прошлом году, смотрите в нашем большом фоторепортаже здесь.

 

ХХХI традиционные областные лыжные гонки «Лыжня Веденина — 2020» состоятся при участии заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР по лыжным гонкам, почетного гражданина Тульской области и Дубенского района Вячеслава Петровича Веденина — нашего земляка, героя спорта.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:46 +1
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