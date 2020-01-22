Туляков приглашают поучаствовать в «Лыжне Веденина»
Соревнования состоятся 15 февраля.
15 февраля в Дубне состоятся традиционные лыжные гонки — «Лыжня Веденина». Поучаствовать в соревнованиях может каждый желающий, для этого необходимо предварительно записаться по телефону 8(48732)2−24−00 (комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту
Для каждой категории участников организуют соответствующие дистанции.
Соревнования состоятся в МКУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Дубна» (ул. Льва Толстого, 6).
Как прошла «Лыжня Веденина» в прошлом году, смотрите в нашем большом фоторепортаже здесь.
ХХХI традиционные областные лыжные гонки «Лыжня Веденина — 2020» состоятся при участии заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР по лыжным гонкам, почетного гражданина Тульской области и Дубенского района Вячеслава Петровича Веденина — нашего земляка, героя спорта.