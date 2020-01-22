Туляков приглашают поучаствовать в «Лыжне Веденина»

Фото из архива Myslo.

15 февраля в Дубне состоятся традиционные лыжные гонки — «Лыжня Веденина». Поучаствовать в соревнованиях может каждый желающий, для этого необходимо предварительно записаться по телефону 8(48732)2−24−00 (комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации МО Дубенский район).

Для каждой категории участников организуют соответствующие дистанции.

Соревнования состоятся в МКУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Дубна» (ул. Льва Толстого, 6).

Как прошла «Лыжня Веденина» в прошлом году, смотрите в нашем большом фоторепортаже здесь.