новости
новости
Регистрация
Тульские студенты могут стать донорами крови

Тульские студенты могут стать донорами крови

Акция проводится в преддверии Дня студента.

Тульская областная станция переливания крови в преддверии Дня студента приглашает молодых людей стать донорами. Акция проводится в нашем регионе с 20 по 24 января.

Всех желающих стать безвозмездными донорами крови ждут по адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, прием с 8.00 до 12.30. Тел. 36−72−89.
  • Тула, ул. Майская, д. 3, прием доноров: понедельник — среда с 8.00 до 12.00; четверг, пятница — с 8.00 до 11.20. Тел.: 48−21−37, 48−59−85.
  • Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а. Прием доноров: понедельник, среда, пятница — с 8.00 до 10.30; вторник, четверг — с 8.00 до 12.30. Тел.: 8 (48762)6−28−67.
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, прием доноров: понедельник, вторник, четверг — с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8.00 до 10.30. Тел. 8 (48741) 5−56−10.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:19 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
студентыдоноры кровисдать кровьДень студента

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«ШиК: Шторы и Карнизы»: впервые в Туле замер и дизайн-проект у вас дома
«ШиК: Шторы и Карнизы»: впервые в Туле замер и дизайн-проект у вас дома
Туляков приглашают поучаствовать в «Лыжне Веденина»
Туляков приглашают поучаствовать в «Лыжне Веденина»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.