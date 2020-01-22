Тульские студенты могут стать донорами крови
Акция проводится в преддверии Дня студента.
Тульская областная станция переливания крови в преддверии Дня студента приглашает молодых людей стать донорами. Акция проводится в нашем регионе с 20 по 24 января.
Всех желающих стать безвозмездными донорами крови ждут по адресам:
- Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, прием с 8.00 до 12.30. Тел. 36−72−89.
- Тула, ул. Майская, д. 3, прием доноров: понедельник — среда с 8.00 до 12.00; четверг, пятница — с 8.00 до 11.20. Тел.: 48−21−37, 48−59−85.
- Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а. Прием доноров: понедельник, среда, пятница — с 8.00 до 10.30; вторник, четверг — с 8.00 до 12.30. Тел.: 8 (48762)6−28−67.
- Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, прием доноров: понедельник, вторник, четверг — с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8.00 до 10.30. Тел. 8 (48741) 5−56−10.
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