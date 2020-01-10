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Экс-вратарь «Арсенала» стал тренером молодежки «Динамо»
Фото из архива Myslo.

Экс-вратарь «Арсенала» стал тренером молодежки «Динамо»

Сергей Котов вошел в тренерский штаб Александра Кульчия.

Бывший игрок тульского «Арсенала» Сергей Котов стал тренером молодежки московского «Динамо». Он вошел в тренерский штаб Александра Кульчия и будет заниматься работой с вратарями. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Напомним, Сергей Котов играл за оружейников с 2013 по 2016 год. В ФНЛ вратарь провел в составе «Арсенала» 22 матча и пропустил столько же мячей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:38 +2
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