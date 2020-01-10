Фото из архива Myslo.
Экс-вратарь «Арсенала» стал тренером молодежки «Динамо»
Сергей Котов вошел в тренерский штаб Александра Кульчия.
Бывший игрок тульского «Арсенала» Сергей Котов стал тренером молодежки московского «Динамо». Он вошел в тренерский штаб Александра Кульчия и будет заниматься работой с вратарями. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.
Напомним, Сергей Котов играл за оружейников с 2013 по 2016 год. В ФНЛ вратарь провел в составе «Арсенала» 22 матча и пропустил столько же мячей.
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