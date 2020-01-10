Экс-вратарь «Арсенала» стал тренером молодежки «Динамо»

Фото из архива Myslo.

Бывший игрок тульского «Арсенала» Сергей Котов стал тренером молодежки московского «Динамо». Он вошел в тренерский штаб Александра Кульчия и будет заниматься работой с вратарями. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Напомним, Сергей Котов играл за оружейников с 2013 по 2016 год. В ФНЛ вратарь провел в составе «Арсенала» 22 матча и пропустил столько же мячей.