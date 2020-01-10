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В ДТП на трассе М-4 в Тульской области пострадали три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП на трассе М-4 в Тульской области пострадали три человека

Пострадавшие госпитализированы.

9 января в 17.00 на 13-м километре автодороги М-4 «Дон» (подъезд к населенному пункту Непрядва) в Воловском районе 45-летний водитель автомобиля «Киа Рио» съехал в кювет. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали водитель и двое пассажиров — 25-летний и 29-летний мужчины. С различными травмами их госпитализировали.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:59 +2
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