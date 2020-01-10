На все памятники истории Тульской области оформлены охранные обязательства

Фото из архива Myslo.

Об этом 10 января на прямой линии рассказал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

В прошедшем году инспекция завершила работы по внесению в Единый реестр сведений об объектах регионального и федерального значения, расположенных на территории Тульской области. На все памятники истории оформлены охранные обязательства.

Совместно с Росреестром и Кадастровой палатой Тульской области внесены сведения о 1093 объектах культурного наследия. Эта работа стартовала в начале 2019 года с нуля, и на сегодняшний день охватила бо?льшую часть имеющихся исторических объектов.

Начальник инспекции также сообщил, что в прошлом году утверждена объединенная зона охраны объектов культурного наследия в Туле. Это позволит обеспечить их сохранность в исторической среде как при проведении реконструкции существующей застройки, так и при новом строительстве.

В 2019 году впервые разработаны зоны охраны объектов культурного наследия в муниципалитетах региона — в Веневе, Ефремове, Одоеве, Епифани, Чекалине.

Денис Горецкий отметил, что инспекция продолжает оформление достопримечательных мест. Так, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия с. Дворяниново в Заокском районе и Бежин луг в Чернском районе.