Тульские каратисты успешно выступили в Уфе

В Уфе состоялся XVI международный форум боевых искусств. В рамках этого мероприятия проводились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ, в которых приняли участие более 2000 человек из 40 регионов России.

Среди спортсменов были ребята и из Тульской области. Особо отличились они в категории «ката мужчины»: на пьедестал поднялись сразу двое наших каратистов. Так, третье место занял Алексей Стекачев (СК «Легенда», тренер Галина Беляева), а чемпионом категории стал Максим Шевченко (команда «Щёкиноазот», тренер Вугар Ахмедов). Максиму тем самым удалось выполнить норматив «Мастер спорта России».

Максим Демичев, Роман Савонов и Максим Шевченко стали вторыми в командном выступлении.

В категории 14−15 лет не было равных победителю Спартакиады учащихся, призеру первенства мира Степану Аничкину. Во всех трех соревновательных кругах Степан с большим отрывом обошел своих соперников и стал победителем турнира.

Второй день соревнований для наших ребят прошел не менее результативно. Чемпионом в разделе «кумитэ» до 60 кг стал Максим Шевченко, а в весе до 80 кг первое место завоевал Роман Савонов.