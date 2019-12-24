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Тульские каратисты успешно выступили в Уфе

Тульские каратисты успешно выступили в Уфе

Поздравляем наших ребят!

В Уфе состоялся XVI международный форум боевых искусств. В рамках этого мероприятия проводились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ, в которых приняли участие более 2000 человек из 40 регионов России.
 
Среди спортсменов были ребята и из Тульской области. Особо отличились они в категории «ката мужчины»: на пьедестал поднялись сразу двое наших каратистов. Так, третье место занял Алексей Стекачев (СК «Легенда», тренер Галина Беляева), а чемпионом категории стал Максим Шевченко (команда «Щёкиноазот», тренер Вугар Ахмедов). Максиму тем самым удалось выполнить норматив «Мастер спорта России».
 
 
Максим Демичев, Роман Савонов и Максим Шевченко стали вторыми в командном выступлении.
 
 
В категории 14−15 лет не было равных победителю Спартакиады учащихся, призеру первенства мира Степану Аничкину. Во всех трех соревновательных кругах Степан с большим отрывом обошел своих соперников и стал победителем турнира.
 
 
Второй день соревнований для наших ребят прошел не менее результативно. Чемпионом в разделе «кумитэ» до 60 кг стал Максим Шевченко, а в весе до 80 кг первое место завоевал Роман Савонов.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +1
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