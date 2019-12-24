На Косогорском металлургическом заводе разбился электромонтер

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, накануне утром на территории доменного цеха Косогорского металлургического завода произошел жуткий несчастный случай. При замене лампы с лестницы с высоты примерно семь метров упал электромонтер.

От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия выясняются.