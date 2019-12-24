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На Косогорском металлургическом заводе разбился электромонтер
Фото из архива Myslo.

На Косогорском металлургическом заводе разбился электромонтер

Несчастный случай произошел 23 декабря.

Как стало известно Myslo, накануне утром на территории доменного цеха Косогорского металлургического завода произошел жуткий несчастный случай. При замене лампы с лестницы с высоты примерно семь метров упал электромонтер.

От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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