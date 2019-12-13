Юным тулякам покажут новогодний спектакль с персонажами из разных русских сказок

Герои, которые никогда не встречались раньше, объединятся в новогодней сказке «Василиса Прекрасная».

Участниками музыкальной сказки станут Баба Яга и Леший, Кот-Баюн, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч, Иван Солдат и Василиса Прекрасная.

Интригу вам раскрывать не будем, но она есть — ее вам поведает избушка на курьих ножках! Зрители смогут насладиться незабываемым музыкальным зрелищем.

Спектакль состоится в Городском концертном зале 8 января. Начало в 12.00

Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослыми без предоставления отдельного места.



Дети с 10 лет могут посетить мероприятие самостоятельно. Взрослые могут подождать их в фойе театра.



Мероприятие рассчитано на зрителей от 2 до 102 лет.



Билеты на новогодний спектакль «Василиса Прекрасная» (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной