Юным тулякам покажут новогодний спектакль с персонажами из разных русских сказок
Герои, которые никогда не встречались раньше, объединятся в новогодней сказке «Василиса Прекрасная».
Участниками музыкальной сказки станут Баба Яга и Леший, Кот-Баюн, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч, Иван Солдат и Василиса Прекрасная.
Интригу вам раскрывать не будем, но она есть — ее вам поведает избушка на курьих ножках! Зрители смогут насладиться незабываемым музыкальным зрелищем.
Спектакль состоится в Городском концертном зале 8 января. Начало в 12.00
Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослыми без предоставления отдельного места.
Дети с 10 лет могут посетить мероприятие самостоятельно. Взрослые могут подождать их в фойе театра.
Мероприятие рассчитано на зрителей от 2 до 102 лет.
Билеты на новогодний спектакль «Василиса Прекрасная» (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной