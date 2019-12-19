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В Туле пройдёт II этап Юношеской лиги по ММА
Фото: 1.bp.blogspot.com

В Туле пройдёт II этап Юношеской лиги по ММА

Спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет выступят в СШОР «Восток».

В Туле в воскресенье, 22 декабря, пройдёт второй этап Юношеской лиги по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования состоятся на базе спортивной школы олимпийского резерва «Восток» (ул. Серебровская, 30).

В турнире примут участие спортсмены трёх возрастных категорий: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Соревнования проводятся при поддержке президента Тульской региональной федерации ММА, депутата Тульской областной Думы Ильи Степанова.

Первый этап юношеской лиги состоялся 20 октября, а заключительный пройдёт в начале мая, после отборов на чемпионат области, ЦФО и России.  По результатам трёх этапов лучшие бойцы в своих возрастных категориях получат чемпионские пояса и ценные призы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:15 +4
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