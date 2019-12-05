Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Молодёжка «Арсенала» уступила «Локомотиву» со счётом 2:3
Матч состоялся на стадионе МБУ СШ «Арсенал» на Косой Горе.
На пятой минуте встречи произошёл казус: «арсеналец» Гарастюк пытался прервать прострел с левого фланга атаки москвичей, но срезал мяч в свои ворота – 0:1. Спустя семь минут «Арсенал» сравнял счёт – после подачи Петровского Мусаев поразил ворота гостей.
На 62-й минуте Хлусевич вывел молодых оружейников вперёд – 2:1, но уже через четыре минуты капитан «Локомотива» Илья Петухов забил второй гол. За пять минут до конца основного времени Сулейманов отправил в ворота туляков третий мяч. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Напомним, основные составы «Арсенала» и «Локомотива» встретятся в пятницу, 6 декабря, в 19.30 на домашнем стадионе туляков.
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