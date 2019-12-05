В Тульской области директор карьера скрыл от налоговиков почти 3 млн рублей

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны достаточными для вынесения приговора директору ООО «Каменский горный карьер».

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере».

С 17 декабря прошлого года по 21 апреля 2019 года обвиняемый скрыл от налоговиков более 2,8 млн рублей. С этих денег не были уплачены налоги и сборы. Приговором суда руководителю назначен штраф на сумму 210 тысяч рублей.