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В Тульской области пройдёт массовый рейд по безопасности дорожного движения

В Тульской области пройдёт массовый рейд по безопасности дорожного движения

Особое внимание будет уделяться выявлению пьяных водителей.

Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, в Тульской области с 6 по 19 декабря пройдёт широкомасштабное профилактическое мероприятие.

Его основная цель – формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения в транспортной среде и недопущение ДТП.  При проведении рейда будет задействовано максимальное количество личного состава.

Полицейские проведут массовые проверки водителей на предмет выявления фактов пьяного вождения. Кроме того, наряды ДПС проведут разъяснительные беседы с водителями и пешеходами об особенностях движения в темное время суток.

Инспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей (в том числе организованными группами), а также проведут рейд «Пешеход» и обратят внимание на соблюдение требований по содержанию дорог в зимнее время.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +2
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