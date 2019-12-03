Аналитика: «Арсенал» впервые обыграл ЦСКА в Москве

Фото ПФК «Арсенал».

До этого матча каждый приезд сюда оборачивался катастрофой — то 0:3, то 0:6, то опять 0:3. И вот наконец нам воздалось за всё. «Арсенал» впервые обыграл ЦСКА в Москве.

о матче

ЦСКА — «Арсенал» — 0:1 (0:0).

Гол: Лесовой (52).

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв (Лесовой, 31), Чаушич, Костадинов, Луценко (Ломовицкий, 83).

Предупреждены: Дивеев — Комбаров, Лесовой.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).

2 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ-Арена».

В чудо-серии под занавес года исключительно с топ-клубами многие видели шанс «Арсенала» на успешный исход в некоей усталости, которую должны испытывать участники еврокубков. Между тем до выезда к ЦСКА «Арсенал» одержал единственную победу над командой, которая, как и мы, освободила еврокубки от своего присутствия еще летом. И уж у кого-кого, а у «Спартака» с его новым тренером скорее должны быть свежие силы — от нового тренера, необходимости как-то себя перед ним показывать, отрабатывать свои немаленькие контракты. Значит, не совсем в усталости дело.

Даже в проигранных матчах осенней серии «Арсенал» уж никак не смотрелся бедным родственником. Где-то не хватило удачи, где-то мастерства.

Но в любом случае команда ни разу не проиграла безоговорочно. Даже лучшей на сегодня команде России «Зениту».

Что же касается темы усталости, то этот фактор, безусловно, присутствовал. Однако в несколько ином виде. Владимир Федотов, в бытность главным тренером «Арсенала», любил повторять: усталость — она в головах. Когда у тебя всё хорошо, и силы дополнительные появляются, и эмоций хватает, и ноги бегут до самого финального свистка. Отчасти это сработало в случае с «Арсеналом». Наверное, должна была взыграть какая-то спортивная злость от того, что не хватает того самого клятого «чуть-чуть», позволяющего брать очки с лучшими командами России, а при этом игра получается.

Иное дело, когда ни разу не можешь обыграть «Ференцварош», пропускаешь пять за один тайм от «Лудогорца» и с трудом вымучиваешь победу над «Крыльями Советов», поневоле начинаешь думать о том, чтобы этот отрезок чемпионата наконец закончился — обнулиться и начать весну со свежей головой. С такой усталостью бороться уже сложно.

Опять же мы не раз в последнее время писали о том, что именно «Ференцвароши» всех стран наглядно показали в этом году, что наши лидеры слишком распиарены. Да, контракты; да, деньги; да, амбиции. Но когда команда, претендующая на Лигу чемпионов, в игре с середняком на своем поле зависит от пяти сантиметров, на которые то ли переступил центральную линию поля Луценко, то ли не переступил, — это уже конкретные проблемы ЦСКА, которыми соперник грамотно воспользовался. А значит, обеспечил себе чистую победу. Хотя всеми телевизионными комментаторами шансы ЦСКА на успех, даже после катастрофы в еврокубках, оценивались на порядок выше. Хорошо, что в футбол у нас всё же играют не по законам этих специалистов.

Характерно, что после матча все игроки тульской команды, равно как и ее главный тренер, много рассуждали на тему тактической установки. А именно — в первом тайме отдать мяч сопернику и попробовать при случае убежать в контратаку; во втором — воспользоваться свободными зонами, которые будут возникать в уставшей обороне, забегая и делая передачи за спины защитников.

Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции тоже порассуждал на эту тему. «В России мало или даже нет команд, которые играют в позиционной атаке. ЦСКА — не исключение, армейцы тоже здорово проводят быстрые атаки. Мы учли это, отдали инициативу. И поэтому нам было легче на свободном пространстве». Или, если короче, когда ЦСКА дают волю убегать в быстрые атаки, с ним трудно совладать. А вот когда его игроки бьются о бетонную стену наглухо закрытой чужой обороны, у них возникают проблемы. Собственно, то же самое можно сказать про большинство команд Премьер-лиги, включая наш «Арсенал».

Конечно, все эти рассуждения могли оказаться и в пользу бедных. Прижав гостей в первом тайме к воротам, армейская команда имела шансы на то, чтобы повести в счете. Не слишком, конечно, много, но хватило бы и одного удара Влашича, когда мяч после его удара прилетел в штангу. Ну или замыкания головой Чалова с близкого расстояния после прострела Фернандеса. Но это тот риск, который всегда будет, когда предлагаешь сопернику немного побегать у своих ворот. Результатом такого давления может и вовсе стать какой-нибудь дурацкий кикс или рикошет — как в том же матче «Зенит» — «Спартак», когда гол случился после отскока мяча от колена Кутепова.

Но любую историю пишут победители. В данном конкретном случае ее писали игроки «Арсенала». Ведь более ничего выдающегося у ворот Шамова, кроме описанных выше ситуаций, тульская защита создать не позволила. За исключением, может, еще удара на 93-й минуте, когда вратарь «Арсенала» попозировал для «Пионерской правды» — в красивом прыжке забрал намертво мяч, летевший вообще-то в притирку со штангой.

Что же касается арсенальского гола, то он был хорош на всех стадиях. Началось ведь все с обычного, казалось, отбора Чаушича, когда ЦСКА пытался организовать очередной штурм чужих ворот. Чаушич накоротке пасом продвинул вперед Горбатенко, а тот исполнил ту самую передачу на Луценко за спину защитнику — как и просил тренер. При этом уж в начале своего рейда форвард «Арсенала» никак не мог видеть побежавшего ему на помощь Лесового.

Тот, если внимательно посмотреть повторы, в момент, когда пошла передача, еще был глубоко на своей половине. Луценко, по-видимому, и передачу исполнял по интуиции, веря в то, что кто-то из партнеров его должен поддержать. Так оно и случилось. Лесовой успел промчаться полполя быстрее всех и поспеть в штрафную в самый горячий момент. Опять же не стал спешить, пытаясь пробить в касание в дальний угол, а спокойно переправил мяч в пустой участок ворот после того, как Акинфеев, угадывая направление удара, уже завалился на землю.

Гончаренко потом с сожалением посетовал — «Арсенал» нанес один удар и забил, не подходя к воротам. Ну, это обычное дело — на скамейке каждой из команд люди смотрят два разных футбола. Черевченко ждал, когда его футболисты убегут в быструю контратаку, Гончаренко — когда его подопечные наконец попадут в створ ворот. И случайно не заметил, что вообще-то еще в первом тайме у соперника был очень хороший момент, но Горбатенко не сумел одновременно совладать с обработкой мяча и борьбой с отрядом защитников, которые стойкими оловянными солдатиками вырастали перед ним один за другим. А уж во втором тайме, «не подходя к воротам», «Арсенал» в какой-то момент имел подавляющее преимущество по ударам по воротам, а именно — 9:1. И пара крепких ударов Горбатенко вполне могли бы обернуться еще одним голом.

Поведя в счете, тульская команда откатилась к своим воротам, оберегая драгоценное преимущество. При этом большинство передач соперника достаточно легко читались и перехватывались игроками обороны Тулы. Визуально это была достаточно удивительная картина — не припомнить такого количества простых перехватов в районе своей штрафной, да еще и с маститым соперником, когда одна команда постоянно атакует, а другая обороняется. Но в данный конкретный вечер «Арсенал» был сильнее соперника во всех аспектах. В том числе и в желании победить.

Единственное, что расстраивает, — травма Ткачева, которую он получил еще в первом тайме. По словам Черевченко, этот отрезок сезона для него уже закончен. А вот у «Арсенала» еще нет. В пятницу на своем стадионе тульская команда принимает «Локомотив».

Даниил Лесовой, игрок «Арсенала»: