На трассе «Тула – Новомосковск» молодая женщина на «Шевроле Авео» улетела в кювет

Авария произошла 2 декабря в 10.25 на 40-м километре автодороги «Тула – Новомосковск», городского округа Новомосковск (новое направление).

Как сообщили в УГИБДД по региону, за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина.

Управляя автомобилем «Шевроле Авео», она, по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Женщина в результате ДТП пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.