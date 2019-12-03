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На трассе «Тула – Новомосковск» молодая женщина на «Шевроле Авео» улетела в кювет

На трассе «Тула – Новомосковск» молодая женщина на «Шевроле Авео» улетела в кювет

Авария произошла 2 декабря в 10.25 на 40-м километре автодороги «Тула – Новомосковск», городского округа Новомосковск (новое направление).

Как сообщили в УГИБДД по региону, за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина.

Управляя автомобилем «Шевроле Авео», она, по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Женщина в результате ДТП пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.

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