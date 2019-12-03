На трассе «Тула – Новомосковск» молодая женщина на «Шевроле Авео» улетела в кювет
Авария произошла 2 декабря в 10.25 на 40-м километре автодороги «Тула – Новомосковск», городского округа Новомосковск (новое направление).
Как сообщили в УГИБДД по региону, за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина.
Управляя автомобилем «Шевроле Авео», она, по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
Женщина в результате ДТП пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.
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