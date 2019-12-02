ВТБ профинансировал группу компаний золотодобывающего сектора Казахстана на сумму до 470 млн евро

В группу входят несколько компаний:

АО «АК Алтыналмас»,

АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»,

ТОО «Казахалтын Technology»,

ТОО «Аксу Technology».

Финансирование было предоставлено в рамках инициатив группы по развитию бизнеса через строительство новых предприятий и расширение базы активов. Полученные средства будут направлены на приобретение компанией АО «АК Алтыналмас» контрольного пакета акций в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», реализацию проекта Аксу мощностью 5 миллионов тонн руды в год и оптимизации долгового портфеля компании.

Кроме того, ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом АО «АК Алтыналмас» по приобретению контролирующей доли в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».

Айдар Калиев, руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ:

— Золотодобывающая отрасль Казахстана обладает существенным потенциалом развития, и АО «АК Алтыналмас» — одна из ведущих компаний на данном рынке. Группа ВТБ обладает большой экспертизой по структурированию комплексных сделок с использованием сложных финансовых инструментов. Проведение данной сделки, включая предоставление финансирования для целей M&A, рефинансирование кредитного портфеля группы и проектное финансирование, является успешным примером слаженной работы двух профессиональных команд. Уверен, что результатом наших совместных усилий станет успешное развитие компании АО « АК Алтыналмас ».

Владимир Джуманбаев, председатель Совета директоров АО «АК Алтыналмас»:

— Стратегия развития нашего золотодобывающего бизнеса предусматривает динамичный рост в ближайшее время посредством развития новых проектов, а также расширения базы активов через приобретения и органический рост. Эти планы требуют диверсификации источников фондирования и начало сотрудничества с таким крупным игроком рынка капитала, как ВТБ, дает нам дополнительную уверенность в достижимости предусмотренных стратегией развития бизнеса задач.

Дияр Канашев, президент — председатель п равления АО «АК Алтыналмас»:

— Мы высоко ценим оказанное нам доверие со стороны банка ВТБ и верим, что наше сотрудничество станет важной вехой в развитии золотодобывающего сектора Казахстана. У менеджмента имеется необходимый для достижения стоящих стратегических целей опыт строительства и эксплуатации масштабных проектов в золотодобывающей отрасли, и мы с уверенностью смотрим на стоящие перед нами задачи и готовы их реализовывать.