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ВТБ профинансировал группу компаний золотодобывающего сектора Казахстана на сумму до 470 млн евро

ВТБ профинансировал группу компаний золотодобывающего сектора Казахстана на сумму до 470 млн евро

Группа ВТБ предоставила консолидированный заем объемом до 470 млн евро группе компаний золотодобывающего сектора Казахстана.

В группу входят несколько компаний:

  • АО «АК Алтыналмас»,
  • АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»,
  • ТОО «Казахалтын Technology»,
  • ТОО «Аксу Technology».

Финансирование было предоставлено в рамках инициатив группы по развитию бизнеса через строительство новых предприятий и расширение базы активов. Полученные средства будут направлены на приобретение компанией АО «АК Алтыналмас» контрольного пакета акций в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», реализацию проекта Аксу мощностью 5 миллионов тонн руды в год и оптимизации долгового портфеля компании.

Кроме того, ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом АО «АК Алтыналмас» по приобретению контролирующей доли в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».

Айдар Калиев, руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ:

— Золотодобывающая отрасль Казахстана обладает существенным потенциалом развития, и АО «АК Алтыналмас» — одна из ведущих компаний на данном рынке. Группа ВТБ обладает большой экспертизой по структурированию комплексных сделок с использованием сложных финансовых инструментов. Проведение данной сделки, включая предоставление финансирования для целей M&A, рефинансирование кредитного портфеля группы и проектное финансирование, является успешным примером слаженной работы двух профессиональных команд. Уверен, что результатом наших совместных усилий станет успешное развитие компании АО «АК Алтыналмас».

Владимир Джуманбаев, председатель Совета директоров АО «АК Алтыналмас»:

— Стратегия развития нашего золотодобывающего бизнеса предусматривает динамичный рост в ближайшее время посредством развития новых проектов, а также расширения базы активов через приобретения и органический рост. Эти планы требуют диверсификации источников фондирования и начало сотрудничества с таким крупным игроком рынка капитала, как ВТБ, дает нам дополнительную уверенность в достижимости предусмотренных стратегией развития бизнеса задач.

Дияр Канашев, президент — председатель правления АО «АК Алтыналмас»:

— Мы высоко ценим оказанное нам доверие со стороны банка ВТБ и верим, что наше сотрудничество станет важной вехой в развитии золотодобывающего сектора Казахстана. У менеджмента имеется необходимый для достижения стоящих стратегических целей опыт строительства и эксплуатации масштабных проектов в золотодобывающей отрасли, и мы с уверенностью смотрим на стоящие перед нами задачи и готовы их реализовывать.

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