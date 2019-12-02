ВТБ профинансировал группу компаний золотодобывающего сектора Казахстана на сумму до 470 млн евро
Группа ВТБ предоставила консолидированный заем объемом до 470 млн евро группе компаний золотодобывающего сектора Казахстана.
В группу входят несколько компаний:
- АО «АК Алтыналмас»,
- АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»,
- ТОО «Казахалтын Technology»,
- ТОО «Аксу Technology».
Финансирование было предоставлено в рамках инициатив группы по развитию бизнеса через строительство новых предприятий и расширение базы активов. Полученные средства будут направлены на приобретение компанией АО «АК Алтыналмас» контрольного пакета акций в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», реализацию проекта Аксу мощностью 5 миллионов тонн руды в год и оптимизации долгового портфеля компании.
Кроме того, ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом АО «АК Алтыналмас» по приобретению контролирующей доли в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».
Айдар Калиев, руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ:
— Золотодобывающая отрасль Казахстана обладает существенным потенциалом развития, и АО «АК Алтыналмас» — одна из ведущих компаний на данном рынке. Группа ВТБ обладает большой экспертизой по структурированию комплексных сделок с использованием сложных финансовых инструментов. Проведение данной сделки, включая предоставление финансирования для целей M&A, рефинансирование кредитного портфеля группы и проектное финансирование, является успешным примером слаженной работы двух профессиональных команд. Уверен, что результатом наших совместных усилий станет успешное развитие компании АО «
Владимир Джуманбаев, председатель Совета директоров АО «АК Алтыналмас»:
— Стратегия развития нашего золотодобывающего бизнеса предусматривает динамичный рост в ближайшее время посредством развития новых проектов, а также расширения базы активов через приобретения и органический рост. Эти планы требуют диверсификации источников фондирования и начало сотрудничества с таким крупным игроком рынка капитала, как ВТБ, дает нам дополнительную уверенность в достижимости предусмотренных стратегией развития бизнеса задач.
Дияр Канашев, президент — председатель п
— Мы высоко ценим оказанное нам доверие со стороны банка ВТБ и верим, что наше сотрудничество станет важной вехой в развитии золотодобывающего сектора Казахстана. У менеджмента имеется необходимый для достижения стоящих стратегических целей опыт строительства и эксплуатации масштабных проектов в золотодобывающей отрасли, и мы с уверенностью смотрим на стоящие перед нами задачи и готовы их реализовывать.