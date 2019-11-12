Туляки успешно выступили на соревнованиях по тайскому боксу

В Калуге прошли открытый чемпионат и первенство Калужской области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, в том числе и из Тулы.

Наши ребята стали победителями соревнований. Первое место в своих весовых категориях завоевали Кирилл Морозов, Никита Боргер, Вусал Марданов, Фарид Рзаев, Андрей Степанов, Артур Пулатов, Бедел Пулатов, Артур Мартиросян, Леонид Борисов, Вадим Губанов, Мухтадин Махмудов, Джавид Мамедов.

Спортсмены тренируются в Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школе «Восток» под руководством Абдула Малаалиева.