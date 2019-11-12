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В Туле замдиректора архива получила срок за подделку постановления главы района

В Туле замдиректора архива получила срок за подделку постановления главы района

Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

В Советском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего замдиректора МКУ «Муниципальный архив». Женщину обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено в период с 1 января 2016 года по 19 марта 2018 года. Замдиректора архива и не установленное следствием лицо изготовили поддельное постановление главы администрации Привокзального района г. Тулы от 03.10.1997 «О выделении гражданину земельного участка для строительства жилого дома усадебного типа в Привокзальном районе г. Тулы».
 
Затем женщина предоставила пакет документов для регистрации права собственности, причинив материальный ущерб правительству Тульской области в лице регионального министерства имущественных и земельных отношений на сумму свыше одного миллиона рублей.
 
«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
На указанный выше земельный участок в настоящее время наложено обременение в виде ареста. Приговор в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:17 +2
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